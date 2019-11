Geographie for Future

In Italien reagiert der Erziehungsminister Fioramonti auf das Engagement der Jugendlichen bei Fridays-for-future damit, dass er als neues Schulfach mit einer Wochenstunde in allen Schulstufen "Klimawandel und nachhaltige Entwicklung" einführt ("Plötzlich Avantgarde" von Oliver Meiler, Seite 32 vom 18. November). Wir in Bayern besitzen bereits ein Fach, das sich intensiv mit dem Klima in Erdgeschichte und Gegenwart, mit seinem Wandel und dessen Ursachen und Folgen befasst: Geographie. Umso unverständlicher ist es, dass gerade in Bayern aktuell dieses Fach in seiner Wochenstundenzahl nicht aufgestockt, sondern beschnitten wurde. Früher wurden von den Jahrgangsstufen 5 bis 10 jeweils zwei Wochenstunden Geographie unterrichtet. Heute gibt es keinen Geographieunterricht mehr in den Klassen 6, 8 und 9! Ein durchlöchertes Fach wie Schweizer Käse. Dieses Defizit versucht zum Beispiel die "Geographische Gesellschaft München" dadurch auszugleichen, dass sie schulrelevante Themen in ihr Vortragsprogramm aufnimmt. Jüngstes Beispiel: Der Vortrag "Friday for future - die wissenschaftlichen Grundlagen" von Geographie-Professorin Julia Pongratz. Die SZ berichtete darüber am 8. November ("Diese Resonanz macht mich zuversichtlich", Leute-Seite). Sie musste ihren Vortrag sogar wiederholen, weil der große Hörsaal des Geographischen Instituts der LMU jeweils mit mehr als 200 Schülern überfüllt war. Geographie ist das "Kernfach des 21. Jahrhunderts", weil dieses Fach fundiert die bedeutsamen Themen der Gegenwart aufgreift, wie zum Beispiel die Entwicklung der Erdbevölkerung, Migration, Welthandel, Ressourcennutzung, Umweltprobleme, natürliche und soziale Krisenherde. Axel Hacke forderte in seinem Beitrag im SZ-Magazin vom 11. Oktober: "Im Grunde müsste jeder Schultag mit einer Stunde Geographie beginnen." Dr. Ambros Brucker, Gräfelfing

Trambahn als Rettung

Sehr geehrter Herr Schubert, in den "Münchner Momenten" beklagen Sie die miserable Luft im Paul-Heyse-Tunnel ("Keiner will den Drecksjob machen" vom 5. November). Das war auch in meiner Kindheit/Jugend schon so, ich bin Jahrgang 1939. Damals kam man sicher kaum auf die Idee, Taxi zu fahren, um dem zu entgehen, aber es gab für die Straßenbahn extra Fahrscheine, zehn oder zwanzig Pfennig, nur für die Durchquerung des Paul-Heyse-Tunnels, um der schon damals unerträglichen Luftverschmutzung im wahrsten Sinne des Wortes zu entgehen. In Ihrer Glosse steckt so viel Hintergrund: Historie (Paul Heyse et cetera) und Gegenwartspolitik und Gesellschaftsprobleme (Handwerkernöte, von KVR-Schikane bis Lehrlingsmangel) - da ließen sich SZ-Seiten füllen.

Wichtig und Schön!

Gisela Scola-Nagelschneider, München