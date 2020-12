Viel Verkehr trotz Maut

Nun also die City-Maut ("Debatte um City-Maut nimmt Fahrt auf" vom 2. Dezember). Mit welchen fixen Ideen wollen unsere Stadtpolitiker eigentlich noch von ungelösten Problemen mit höherer Priorität ablenken? Es wird von neuen Bürotürmen und Konzernzentralen in der Innenstadt geträumt, die Stadtbewohner dürfen sich derweil ungefragt Gedanken darüber machen, wie sie ihr Leben möglichst bald autofrei gestalten. Gedankenübungen zur Einführung einer City-Maut kann man sich sparen, so lange rechtliche Voraussetzungen dafür fehlen und eine praxistaugliche

Umsetzung in weiter Ferne liegt. Natürlich sind sechs Euro Maut pro Tag und Auto eine gute Einnahmequelle, das innerstädtische Verkehrsaufkommen wird man allein mit einer City-Maut, wenn überhaupt, nur unwesentlich verringern. Wolfgang Ulbricht, München

Glühwein statt Bücher

Die Stadt Weilheim hat wie in ganz Bayern am 1. Dezember 2020 die Türen der Stadtbücherei geschlossen ("Tür zu, Tür auf" vom 5./6. Dezember). Doch da Bücherausleihen anscheinend in einer Pandemie gefährlicher ist, als in Gruppen Glühwein zu trinken, hat die Stadt in Eigenverantwortung bereits am Freitag davor für die nächsten Wochen in der Fußgängerzone vier Stände mit Glühweinverkauf, Bratwürsten, Süßigkeiten und weiterem eröffnet. Am Sonntag, 29. November war dann auch noch auf dem Marienplatz Bauernmarkt. Der Andrang an den Glühweinständen war groß, Abstands- und Maskenpflicht wurden überhaupt nicht bis wenig eingehalten, auch nicht nachgehalten. Eine Anfrage zu diesem Thema bei der Stadt Weilheim blieb bis heute unbeantwortet. Bernhard Empl, Weilheim

Die Natur als Goldesel

Wir leben in einer grotesk kafkaesk-ökonomistischen Welt, da ist es ganz normal, dass man morgens das Fenster aufmacht, und, wo bisher Felder, Wiesen, Seen und Wälder waren, man plötzlich eine Autobahn, einen Flughafen, eine Fabrik oder ein Hochhaus vor sich hat. So etwa auch am Brombachsee, wo als Goldesel für mittelschwere Investoren eine gigantische Hotel- und Freizeitklitsche gebaut werden soll ("Geheimnisvoller Waldspaziergang" vom 1. Dezember). Aber keine Angst! Man muss das alles einfach nur als Fortschritt sehen, dann ist alles gut. Friedhelm Buchenhorst, Grafing

Großartiger Choleriker

"Kunstfigur" vom 7. Dezember über den fränkischen Kabarettisten und Schauspieler Matthias Egersdörfer: Kleinbürger und Choleriker sei er, ein gehässiger Vulkan, auf dessen Ausbruch seine Zuschauer warten könnten. Die Kunstfigur Matthias Egersdörfer. Der Privatmann aber introvertiert und sensibel, der mit Schreiberei "sein Hirn formatiert", das Ekel Alfred schätzt und Geschichten für Menschen "mit kleinen und großen Ohren" dichtet. Ein Dichterling, ein Schreiberling, ein Kabarettling. Der im Haus seiner Großmutter wohnt und vermutlich auf dem Foto in der Zeitung vor dem auch steht (nein, das Foto entstand draußen im Nürnberger Land, nicht vor seinem Haus in Fürth; d. Red.) mit den alten Kaugummiautomaten aus Kinderzeiten daneben. Großartig! Als leicht cholerischer und kleinbürgerlicher Leser der Süddeutschen Zeitung wünscht man gutes Fortkommen und ein neues Jahr und erlaubt sich die Bemerkung, dass diese Mischung gar nicht so selten ist. Gerhard Faßrainer, München