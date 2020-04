Maske und Aufklärung

Als operierender Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Hygienebeauftragter Arzt bin ich seit 40 Jahren regelmäßig mit einem Mund- und Nasenschutz im OP tätig. Regelmäßige Schulungen, Unterweisungen, Sachkundenachweise kosteten mich viele Stunden meines Lebens. Sinnvoll verwendete Zeit, wie ich meine. Jetzt wird die Vermummung amtlich verordnet ("Mund zu" und "Bayern führt Maskenpflicht ein", beides vom 21. April). Art und Durchführung egal. Wo bleibt hier die Aufklärung?

Über Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ja ihren Arzt oder Apotheker. Bei der Mund- und Nasenbedeckung gibt es keine Beipackzettel. Hier ist die Schulung angezeigt. Wie wäre es denn mit einer klassischen Wurfsendung "an alle Haushalte"?

Wahlwerbung finde ich regelmäßig im Briefkasten. Warum nicht auch mal sinnvolle und lebensrettende Informationen. Nicht jeder ist online! Gisbert Rodammer, Perach

Gebe, wer hat

Die Wohlhabenden sollen nach Meinung des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, Heinrich Bedford-Strohm, mehr zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen als die übrige Bevölkerung (Interview "Ein kreatives Chaos" vom 11. April). "Ich hoffe, dass wir alle dazu bereit sind", sagte Bedford-Strohm.

Nachdem ich aufgrund der unverschämten "Entschädigung" der Opfer sexueller Übergriffe auf Minderjährige in der Kirche aus selbiger ausgetreten bin und es für unerträglich halte, wie sich die Kirche in politische Entscheidungen zum Beispiel bezüglich des Atomausstiegs einmischt, obwohl ihr dazu jede Expertise fehlt, muss ich nun einmal zustimmen.

Das geschätzte Vermögen der beiden Kirchen nur in Deutschland beläuft sich auf 435 Milliarden Euro, davon 150 Milliarden in Aktien, 220 Milliarden in Immobilien (ohne die Kirchen) und 65 Milliarden in Stiftungen und anderen Vermögenstiteln. Außerdem bekommt die Kirche jährlich 500 Millionen Euro als Staatsleistungen (nicht zu sprechen von den Kirchensteuern), die ein Relikt aus uralten Zeiten sind. Das Geld könnte den Ärmsten der Armen, den Obdachlosen, den Tieren in Tierheimen, den Kindern in sozialen Brennpunkten etcetera sehr gut helfen. Also, gehen Sie mit gutem Beispiel voran, Herr Bedford-Strohm. Dr. Andreas Kronenberg, Schüttorf

Hinterfragen statt hinnehmen

In ihrem Artikel "Es ist wie ausgestorben?" (9. April) beschreiben Sie, wie ein Motorradfahrer eine Strafe von 150 Euro aufgebrummt bekommt, für das Motorradfahren, allein. Das ist doch irre: 150 Euro fürs alleine Motorradfahren - wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Mit vielen Sachen innerorts zu schnell zu fahren wird weniger stark geahndet als so ein harmloses Verhalten. Und die Presse: Hinterfragt nichts! Fragt nicht nach der Verhältnismäßigkeit, und ob die Maßnahmen Sinn machen. Im Gegenteil, sie lobt die Politik, man könnte derzeit meinen, sie sei gleichgeschaltet.

Ich habe ja Verständnis für viele Maßnahmen, aber die Aufgabe der Presse ist, die Maßnahmen zu hinterfragen, Exitszenarien zu diskutieren, Alternativen aufzuzeigen, etcetera. Davon hört man aber so gut wie gar nichts. Und zu hinterfragen, wieso frühzeitig keine Schutzausrüstung besorgt wurde, obwohl dies im nationalen Pandemieplan stand. Oder wieso die Flugverbindungen nach China und Iran nicht frühzeitig gekappt wurden? Es gibt vieles zu hinterfragen. Und ich frage mich: Wann wacht die Presse endlich auf und macht ihren Job? Dr. Kurt Möller, Gießen