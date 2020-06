Auf der Jagd nur bleifrei

In "Jagd ohne Blei" (25. Juni) wurde überwiegend der Schaden von Bleimunition bei Wildtieren behandelt. Der Schaden beim Menschen ist nicht so schnell sichtbar, aber er schleicht sich durch das ganze Leben. Die Gefahren mit Blei für Menschen hat ein Dr. Schafft vom Bundesamt für Risikoforschung in einer Fachtagung bereits im September und November 2011 bekannt gegeben. Bei Kleinkindern konnten in zahlreichen Studien neurobiologische Störungen, intellektuelle Defizite sowie Lern- und Verhaltensdefizite selbst bei sehr niedriger Bleiexposition gezeigt werden.

Gefährdet sind aber auch Ungeborene und Kinder bis sieben Jahre, bei denen bereits eine geringe Bleiaufnahme zu Gesundheitsschäden führen kann. Deshalb sollten kleine Kinder, Schwangere und Frauen, solange sie Kinder bekommen möchten, möglichst kein mit Bleimunition erlegtes Wild essen.

Ich selbst habe die Jagd nach meinem 75. Lebensjahr total eingestellt. Meine ersten Versuche mit bleifreier Munition habe ich lange vor der Seeadlerdiskussion im Jahr 2006 begonnen. Auslöser für mich waren die starken Zerstörungen durch die "Bleiwolke" mit bis zu 40 Zentimeter Durchmesser, die das Zerwirken zeitlich sehr ausdehnten. Ich habe damals bis zu 80 Stück Schalenwild im Jahr gejagt und ein Drittel in meinem behördlich zertifizierten Schlacht- und Zerwirkraum zerlegt, vakuumiert, mit eigenen Etiketten deklariert, tiefgefroren und später verkauft.

Bei der Jagd mit bleifreien Geschossen muss man seinen Haltepunkt (der anvisierte Zielpunkt; d. Red.) etwas weiter nach vorne verlegen. Die amerikanische Munitionsindustrie kann schon seit 20 Jahren bleifrei liefern, nur die deutschen Hersteller haben den Zug abfahren lassen. Herbert Raßhofer, Frontenhausen

Harte Krise für Gästeführer

Leider kann ich den Optimismus der Vorsitzenden unseres Münchner Gästeführervereins und die Aussage, es gäbe wieder eine große Nachfrage nach Führungen, absolut nicht teilen ("Ferien ohne Feriengäste" vom 15. Juni). Eher das Gegenteil ist der Fall. Sämtliche Aufträge wurden storniert, neue Aufträge sind bis Ende des Jahres noch nicht eingegangen.

Es trifft wohl zu, dass inländische Individualtouristen auch wieder München besuchen. Somit hat zumindest eine kleine Gruppe von Stadtführern, die für private Agenturen täglich offene Führungen in Deutsch am Marienplatz anbieten, wieder etwas Arbeit. Die überwiegende Mehrheit der offiziellen Münchener Gästeführer wird jedoch von in- und vor allem ausländischen Reisegruppen gebucht, und da tut sich leider noch überhaupt nichts.

Angesichts der weltweiten Lage (viele Länder durchleben gerade ihren Höhepunkt der Corona-Pandemie) wird sich an dieser Situation, fürchte ich, so schnell auch nichts ändern. Unsere Lage ist weiterhin desolat. Seit März 2020 sind sämtliche Einnahmen weggebrochen und ein Ende ist nicht in Sicht. Für uns gilt weiterhin: "100 Prozent Verdienstausfall - Null finanzielle Unterstützung durch den Staat!" Ich würde mich freuen, wenn Sie das richtigstellen könnten, denn wir sind absolut nicht "zufrieden"! Petra Vitadamo, München

Da gefriert die Lust auf Eis

Zu "Einen in der Waffel" vom 19. Juni: Wo bleibt die Hygiene in Corona-Zeiten? Wie schön, dass es in diesen Zeiten die kleinen Freuden beim Eisverkäufer gibt. Allerdings scheint man die Eisdielen mit Hygiene-Auflagen vergessen zu haben. Ich habe fünf Versuche gestartet, bei einem einzigen wurde mir die Waffel mit einer Serviette gereicht. Bei allen anderen wird die Eistüte mit bloßen Händen gereicht, das Wechselgeld ebenfalls, alles von nur ein und der selben Person, teilweise sogar ohne Mund-Nasen-Schutz. Das kann nicht sein, wenn man es mit allen anderen strengen Auflagen vergleicht! Ich bin nicht die Einzige, die sich dafür nicht mehr anstellt, solange sich nichts ändert. Margarita Döbler, München