Tatkraft statt Hektik

Zur Meinung von Klaus Brinnig gegenüber Markus Söder (Leserbrief "Management by Hektik", 30. April) kann ich nur den Kopf schütteln, auch als Nicht-CSU-Mitglied. Dass der Ministerpräsident sich an die Hinweise von hervorragenden deutschen Virologen und Epidemiologen hält, hat der Leserbriefschreiber wohl nicht mitbekommen. Warum wohl steht Deutschland besser da als andere Länder? Danke der Tatkraft unserer Regierung - und in Bayern Markus Söder. Brigitte Broßmann, Neubiberg

Friedensengel-Drama

Mit Interesse habe ich den Beitrag "Im Innnersten des Engels" (30. April/1. Mai) über den Friedensengel gelesen. Ich möchte auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Sie schreiben: In der Nacht zum 18. Juli 1981 haben die Arbeiter den Engel heruntergeholt.

Ich bin am Freitag, 17. Juli 1981, um 13 Uhr zufällig am Friedensengel vorbeigekommen. Da ist die Feuerwehr mit einem Autokran und vielen Sonderfahrzeugen aufgefahren, ebenso die Polizei und mehrere Beamte von verschiedenen Behörden der Stadt. Es wurde das Statik-Gutachten diskutiert. Da es Freitag war, konnte der Statiker nicht erreicht werden. Wegen der Absturzgefahr wurde die sofortige Beseitigung der Gefahr angeordnet. Nach dem Aufstellen des Feuerwehrautokrans stellte sich heraus, dass er zu kurz war - es wurde ein größerer Autokran (110 Tonnen) angefordert, der um 15 Uhr eintraf. Mittlerweile wurden drei Feuerwehrleitern ausgefahren und der Kran an dem Engel angehängt. Nach langem Hin und Her konnten die Schrauben nicht gelöst werden (warum, weiß ich nicht). Als es dunkel wurde, setzte die Feuerwehr Sauerstoff-Lanzen ein und schnitt den Engel auf Höhe der Taille ab. Die Arbeiten waren um 23 UHr beendet. Günter Oberseider, München

Beamten-Solidarbeitrag

Sollten eigentlich nicht auch die Beamten, die ja bei der Kurzarbeit oder Freistellungen sehr gut und ohne finanzielle Einbußen wegkommen, einen Solidarbeitrag leisten (zum Bericht "Diäten fasten" vom 23. April)? Arbeiter und Angestellte bekommen circa 60 Prozent ihrer Einkünfte, die sie aber am Jahresende auch noch versteuern müssen. Selbständige, Musiker, Reisebüros und Freiberufler kommen noch schlechter davon. Beamte haben keine Einbußen, weder jetzt noch später bei der Pension. 2004 wurde entschieden, dass die Rente erst am Monatsende ausgezahlt wird. Beamte und Pensionäre bekommen ihr Geld im Voraus, sind die etwas Besseres als der Rest der Bevölkerung? Pensionäre bekommen 70 Prozent ihres letzten Gehaltes plus Weihnachtsgeld. Arbeiter und Angestellte circa 48 Prozent. Ist das gerecht? Im Zuge der Krise könnte man doch einführen, dass auch Beamte und Pensionäre ihre Bezüge am Monatsende bekommen. Das sollte den Beamten doch ihre berufliche Sicherheit (Unkündbarkeit, keine Beschränkung bei längerer Krankheit) wert sein. Der Staat würde dabei viel Geld sparen. Außerdem würde es stark zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Dass die Politiker überhaupt darüber nachdenken müssen, auf eine Diätenerhöhung zu verzichten, ist in solchen Krisenzeiten schon eine Frechheit. Werner Lauterbach, Oberschleißheim