30. Juni 2019, 18:34 Uhr Weitere Briefe Freiheit für Tirol, WLAN für Bus und Tram

Freiheitsberaubung in Tirol

Eine "Beeinträchtigung der Freiheit" und "diskriminierend" findet es der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart, wenn er die Autobahn anstatt der Landstraßen für den Transit nach Italien nehmen soll ("Aufstand im Transitland" vom 22. Juni). Dass es aber für die Menschen in Tirol eine massive Beeinträchtigung ihrer Freiheit darstellt, wenn ihr dörflicher Lebensraum von Maut vermeidenden Autofahrern so geflutet wird, dass ein normales Leben kaum noch möglich ist, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Dies zeigt, wie eng und reflexhaft die Windschutzscheibenperspektive deutscher Verkehrspolitiker geworden ist.

Bei der Abwägung, was gewichtiger ist, die Mautvermeidung von Transit-Autofahrern oder die elementaren Lebensbedürfnisse der Tiroler Bevölkerung, kommt doch jeder vernünftig Denkende ganz klar zu dem Schluss, dass die Fahrt über die Autobahn anstatt über die Dörfer das kleinere Übel ist.

Im Übrigen wäre es sicherlich auch für Herrn Reichhart sehr lehrreich, in der gleichen Ausgabe Ihrer Zeitung den hervorragenden Artikel "Macht mal Platz!" von Alex Rühle zu lesen - der hilft auch beim Denken. Peter Lankes, Mering

AfD-Provokateur ausbremsen

Schade, dass die Landtagspräsidentin Ilse Aigner der Situation so wenig gewachsen schien ("AfD-Abgeordneter löst Eklat im Landtag aus", 27. Juni). Was hätte dagegen gesprochen, mit dem Gedenken an den ermordeten Regierungspräsidenten erst zu beginnen, wenn sich alle Landtagsmitglieder von ihren Plätzen erhoben haben? Dann hätte sie Müller direkt ansprechen und ihn im Weigerungsfalle kraft des ihr zustehenden Ordnungsrechts zum Verlassen des Sitzungssaales auffordern können. Klaus-Henning Rosen, Rheinbreitbach

Wuchtig und abweisend

Das Nano-Institut an der Königinstraße ist natürlich zu begrüßen, findet dort doch zukunftsrelevante Forschung statt ("Forschen im Kubus", 21. Juni). Muss diese aber in einem architektonischen Wiedergänger aus den 60er/70er-Jahren stattfinden, die wir längst überwunden glaubten und die, wie dieser Bau, für Begriffe wie wuchtig, kantig und abweisend steht? Typisch für diese Zeit sind auch die durchgängigen, horizontalen Fensterbänder, ein Stilmittel, das zu Recht seit Jahrzehnten obsolet ist. Im vorliegenden Fall sind diese besonders schmal und tief und wirken, man möge mir meine Fantasie verzeihen, wie Schießscharten eines Gefechtstandes am Atlantikwall. Man stelle sich vor: Einen Campus mit einer hellen, heiteren, filigranen Architektur, die alles Kraftmeierische und Plumpe meidet, der die Menschen einlädt, statt sie abzuschrecken und sich harmonisch mit dem Englischen Garten verbindet. Ein schöner Traum, der realisierbar gewesen wäre, aber nicht bei uns, nicht mit diesen Entscheidern und schon gar nicht mit unserer Stadtgestaltungs-Kommission, die ein sicheres Händchen für alles unattraktive hat. So steht nun also ein etwas aufgehübschter Enkel des Brutalismus als finsterer Türsteher am Rande des Parks, und es ist zu befürchten, dass es in diesem Stil weitergeht. Hans Kössler, München

WLAN in Bus und Tram

Dass der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden und mehr Anreiz bieten muss, damit mehr Menschen ihr Auto stehen lassen, ist unumstritten("Die Stunde des Busses", 12. Juni). Zweifellos ist auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf dem richtigen Weg; denn neue Buslinien werden offenbar gut angenommen. Es gäbe aber nach meiner Meinung eine relativ preisgünstige Möglichkeit, die Attraktivität noch erheblich zu steigern: Jede Tram und wirklich jeden Bus mit kostenlosem WLAN auszustatten. Dies gib es längst in anderen europäischen Großstädten. Die Möglichkeit, im Internet zu surfen und seine E-Mails zu beantworten statt im Stau zu stehen, könnte für viel mehr Münchner deutlich attraktiver sein als nur die Eröffnung einer neue Buslinie. Rainer Pippig, Neuried