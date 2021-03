Demontage nach Posts Muster

Da ich im Wahlkreis von Florian Post wohne ("Florian Post greift an - auch die SPD", 12. März), war es für mich trotz meiner Mitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen immer selbstverständlich, den SPD-Direktkandidaten zu wählen, weil die Kandidaten meiner Partei lange keine Chance bei der Erststimme hatten. Den Kandidaten der CSU zu wählen, wird bis an mein Lebensende nie in Frage kommen. Aber die Art und Weise, wie Florian Post den vormaligen Wahlkreisinhaber Axel Berg aus dem Ring geworfen hat, das fand ich schon abschreckend. Seit aber Florian Post aktiv an der Demontage von Andrea Nahles beteiligt war, war klar, Florian Post bekäme von mir nie mehr eine Erststimme.

Alles Lamento über Sebastian Roloff und die Fähigkeiten der SPD, weiter in der Wählergunst abzustürzen (Christian Ude), sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Florian Post Opfer der gleichen Methode der tätigen Demontage geworden ist, die er einst gegen Axel Berg - damals erfolgreich - angewandt hat. Und seien wir ehrlich, so geht es im Vorfeld von Aufstellungskonferenzen in allen Parteien zu. Das ist nicht schön, es geht halt nicht nur um Politik, sondern auch um persönliche Motive. Deshalb gibt es ja die schöne Steigerung: Feind - Todfeind - Parteifreund. Und was Post seinem Vorgänger Axel Berg einst "angedeihen" ließ, dessen Opfer ist er jetzt selbst geworden. Conny Folger, München

Fortschrittliches Bremen

Oftmals zu Recht prangert die SPD die Corona-Politik des Bundesgesundheitsministeriums an. Dann sollte sie aber auch in München vor der eigenen Haustür kehren. Der Impffortschritt von 6,4 Prozent ist im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen beschämend ("Wer am schnellsten impft", 18. März). Selbst das auch SPD-regierte und oft geschmähte Bremen liegt beim Impffortschritt weit vor München (9,4 Prozent). Es geht also, auch in Großstädten, auch mit der SPD. Statt über Ausreden nachzudenken, sollte sich die Stadt ein Beispiel an denen nehmen, die es besser machen. Eberhard Simon, München

Impfen im Kriechgang

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) bringt es auf den Punkt und spricht aus, was sich mehr und mehr auch dem Bürger in Bayern eröffnet ("Ein Grenzwert ist ein Grenzwert", 17. März): Impfungen im Kriechgang, Thermen, Cafés, Restaurants, Theater, Kino, Konzerte, Gastronomie, Hotellerie, Sport, Skifahren, öffentliches Leben...- zu, zu, zu. Eine Bankrotterklärung für die bayerische Staatsregierung. Seit Monaten fällt Söder & Co. immer nur das Gleiche ein. Lockdown und Wegsperren der Bürger, praktisch fast geschlossene Grenzen. Corona erfolgreich zurückdrängen geht nur mit Massenimpfungen. Das ist seit Anfang 2021 angekündigt. Stand aktuell: 1 693 303 Impfdosen = 8,88 Prozent. Das ist keine Massenimpfung, sondern ein Armutszeugnis und ein massiver "Impfturboschaden". Bayern hat mehr als 12 Millionen Einwohner - bei diesem Impfen im Kriechgang brauchen wir noch über den Jahreswechsel 2021/2022 hinaus, bis alle Bayern zweimal geimpft sind. Außer "Sprüchen und Ankündigungen" fällt der Staatsregierung nur immer wieder "Lockdown" als Medizin ein. Mich erinnert das an die universale Medizin der Ärzte im Mittelalter: Aderlass. Vielleicht kommt es ja auch so - im Wahljahr 2021? Heimo Kandler, Wartenberg