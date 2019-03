24. März 2019, 18:51 Uhr Weitere Briefe Fassaden-Übermut und die Grenzen des Fliegens

Kneipp-Kur mit Starkbier

Chapeau! Herr Schafroth, da sind Sie am Nockherberg auch bravourös in die größten Schuhe, nein, Sandalen des weltweit bekanntesten Stephansrieders geschlüpft: nämlich in die des Natur-Gesundheits- und Sozialmedizin-Reformers Sebastian Kneipp. Mit der gewissen Prise allgäuerischer (Selbst-) Ironie, den feinsinnig vorgetragenen Staatskanzlei-Gstanzln und Ihrem warmherzigen Appell, "die kleinen Leut' nicht zu vergessen", haben Sie sich selbst übertroffen und Kneipp alle Ehre gemacht ("Furios eingeschenkt", "Der Landbub und das Dusel" vom 13. März und "Was sind das eigentlich für Typen" vom 14. März); denn es ist Ihnen gelungen, nicht nur die Lacher, sondern vor allem die Gemüter der Menschen und Betroffenheit zu erreichen. Eine Fastenpredigt durch die Herzkammerhintertür! Dem - für seine Allgäuer Direktheit bekannten - Pfarrer Kneipp hätte das bestimmt auch gefallen. Maria Luise Ludl und Regine Glöckner, Bad Wörishofen

Fassaden-Übermut des FC Bayern

Was sagt denn die sonst immer so kritische Stadtgestaltungskommission zu diesem Neubau im Retro-Look im Stil der Prinzregenten-Zeit ("Eine neue Arena für den FC Bayern" vom 11. März). Damals gab es auch den Zuzug nach München, der alles vernünftige Maß übertraf. Und die Leute wollten unterhalten werden: damals die Volkssänger, heute der Fußball. Da hat der FC Bayern eine supermoderne Stadionarchitektur von ganz besonderer Qualität - und verfällt hier in einen fast schon peinlichen Historismus, der vielen Leuten freilich gefallen dürfte. Denn die neue/alte Fassade unterscheidet sich wenigstens von den sonstigen faden Lochfassaden der Stadt. Wenn man diese Architektur des FC Bayern aber weiterdenkt, könnte man fast vermuten, dass sich um die moderne Arena in Freimann bald Mauerwerk mit Rundbögen, Lisenen, Pfeilern im Stile des Kolosseums in Rom entwickeln wird. Das wäre doch dann die echte Fußball-Hochburg, oder? Hier zeigt die Architektur Übermut. Frank Becker-Nickels, München

Grenzen des Flugbetriebs

Ich hoffe, dass der Rekordkurs des Flughafens München ("Kaum mehr Luft nach oben", 21. März) allmählich nachlässt, denn nirgends ist die CO₂-Emission pro Kopf so hoch wie beim Luftverkehr. Wenn die Klimaschutzziele eingehalten werden sollen und man dort spart, wo es am effektivsten ist, dann wird man nicht umhin kommen, den Luftverkehr einzuschränken. Direkt durch Verbote oder durch CO₂- oder Kerosin-Steuern. Erich Würth, München