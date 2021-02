Erbarmen mit dem Investor

Es muss doch jedem einleuchten, dass ein so abgelegenes Grundstück, das nur durch einen beschwerlichen Fußmarsch von circa drei Minuten vom Marienplatz und Rathaus aus zu erreichen ist, nicht mit dem aktuellen vollen Verkehrswert zur Berechnung des Erbpachtzinses zu bewerten ist ("Ein Grundstück, ein Wert, keine Ausnahme", 17. Februar). Auch bei der Nutzung ist natürlich davon auszugehen, dass der Erwerber überwiegend soziale Gesichtspunkte hat und keine Gewinnmaximierung nach Ablauf von Fristen anstrebt. Vor ein paar Tagen habe ich mir mit meinem Sohn die Satire "Der König von Köln" im Fernsehen angesehen. Ich sagte zu ihm, dass der Name Köln heutzutage durch jede andere Stadt Deutschlands ausgetauscht werden kann. Im vorliegenden Fall durch München. Gerhard Dennhöfer, Fahrenzhausen

Erbarmungsloser Übertritt

Unseren Kindern fehlen mehr oder weniger ein halbes Jahr dritte Klasse und jetzt schon wieder insgesamt fast sieben Wochen der vierten Klasse ("54 Seiten Powerpoint-Präsentation", 13./14. Februar). Sie können ihre Freunde nicht sehen, machen keinen Sport im Verein, gehen nicht zum Musik- oder Tanzunterricht. Das alles geht keineswegs spurlos an ihnen vorbei. Und doch wird eisern am Grundschulabitur festgehalten und sogar versucht, es als Erleichterung hinzustellen, wenn man die Zahl der Proben reduziert. Wo ist denn da eine Erleichterung? Die Kinder schreiben aktuell noch eine Probe in Mathematik und eine in Heimat- und Sachunterricht, und wehe dem, der sie versemmelt! Dann wird aus einem Gymnasiumsaspiranten im Handumdrehen ein Hauptschulkandidat. Was nicht gegen die verschiedenen Schulformen in Deutschland gehen soll, aber es muss doch endlich einmal gesehen werden, dass in diesem Jahr keine normalen Bedingungen herrschen und man daher den Übertritt auch nicht an den "normalen" Bedingungen festmachen kann. Es ist - in diesem Jahr ganz besonders, aber auch generell - an der Zeit, den Elternwillen beim Übertritt zu stärken. Anders kann es nicht gehen, wenn manche schon wieder im Unterricht sind, andere ab 22. Februar in den Wechselunterricht gehen (das bedeutet maximal 12 bis 13 Schultage pro Kind bis zu den Osterferien) und wieder andere weiter daheim vor dem Computer sitzen, weil in ihrem Landkreis die 7-Tages-Inzidenz bei über 200 liegt.

Elke Neubauer, Dietmannsried

Preisgekrönte Scheune

Die Sandwich-Architektur ist ja wohl ziemlich konventionell ("Gebauter Ausrufezeichenwitz", 1. Februar), und die räumliche Flexibilität, die Herr Matzig heraushebt, wahrhaftig nichts Neues, sondern an dem Platz genau richtig, aber deswegen noch nicht exzeptionell. Bleiben als preiswürdige Kategorie die fünf Meter hohen Versalien. Halten zu Gnaden, aber herausragende Architektur sollte etwas Strukturelleres bieten als ein paar an die Fassade geschraubte Buchstaben. Aber das scheint in der Architektur traurigerweise beliebt zu sein: Eine beliebige Scheune zu bauen und darüber eine dekorative Fassade zu werfen. Siehe in München etwa das ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof an der Arnulfstraße; d. Red.) und das Brandhorst-Museum. Florian Hildebrand, München