Gefährliche Wasser-Hypothek

Der Brombachsee als Teil des Fränkischen Seenlands entstand aus einer Idee der 70er Jahre, als der Klimawandel noch nicht erkennbar war (zum Bericht "Aufklärung statt Geheimniskrämerei" vom 16. März im Bayern-Teil). Seit Jahren führt die Donau, der über den Rhein-Main-Donau-Kanal sehr viel Wasser auch für den Brombachsee entnommen wird, im Jahresmittel 30 Prozent weniger Wasser als vor 50 Jahren.

Diese weiter fallenden Pegel als Folge des Klimawandels sind an den amtlichen Pegeln, zum Beispiel dem Pegel Zirgesheim, ablesbar. Dennoch wird der Donau noch immer, auch und vor allem im Sommer, Wasser entnommen, als gäbe es den Klimawandel nicht. Binnen acht Jahren wurde so das Wasservolumen des Chiemsees von der Donau nach Franken transferiert.

Diese enormen Entnahmen verschärfen gravierend die sommerlichen Niedrigwasser der Donau ab Donauwörth, führen zu häufigen Fischsterben und lassen auch Vogelschutzgebiete austrocknen.

Wer sagt, dass der Donau in 20 Jahren überhaupt noch verantwortbar Wasser für die Fränkische Seenplatte, auch den Brombachsee, entnommen werden darf? Diese Frage müssen sich die Investoren von Center Parcs auch stellen, wenn sie nicht sehr viel Geld verlieren möchten, da die Gäste bei dieser Entwicklung an einem steinigen Abhang anstatt eines Strandes stünden. Moritz Kaltschmid, Gräfelfing

Corona-Schmerzen

Dass einem Corona mittlerweile auf den Wecker geht, kann man gut verstehen ("Gegen alle Corona-Regeln" und Kommentar "Hilflose Polizei" vom 15. März). Interessant ist freilich, dass gerade die Corona-Leugner und Gegner der Corona-Maßnahmen dafür sorgen, dass Corona kein Ende nimmt. Ich stelle mir hier immer vor, dass einer sich mit dem Hammer dauernd auf die Stirn kloppt und sich dann lautstark beschwert, dass ihm der Kopp wehtut. Friedhelm Buchenhorst, Grafing

Beim Impfen hinten dran

Der Bericht "Wer am schnellsten impft" (18. März) zeigt deutlich das Impfdebakel in der Stadt München. Nur mit statistischem Gesundrechnen und Einbeziehung der Universitätskliniken schafft München 6,4 Prozent. Eindeutig das Schlusslicht im Großraum München. Gegenüber dem Durchschnitt in Bayern sieht es vermutlich auch nicht besser aus.

Was wäre gewesen, wenn die Impfstofflieferanten die ursprünglichen Mengen geliefert hätten? Die Stadt hat hier entweder geschlafen oder ist völlig im Bürokratismus versunken. Die Bürgermeister sind völlig abgetaucht zu dem Thema, bei dem es um essenziellen Gesundheitsschutz, menschliches Leben und immensen wirtschaftlichen Schaden geht. Aber schöne Bilder und andere Themen sind wichtiger. Eigeninitiative, Engagement und beherztes Handeln hat beispielsweise der Landkreis Freising bei Grundschul- und Kitapersonal gezeigt.

Aber die Münchner Gesundheitsreferentin verwendet ihre Zeit darauf zu erklären, warum etwas nicht geht, Initiativen zu stoppen (zum Beispiel den Ausbau der Impfkapazität) und Arbeit sowie Verantwortung abzuschieben. Helmut Kretschmer, München