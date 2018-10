9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Weitere Briefe (2) Eine Rakete und eine ganz andere Wiesn-Bilanz

Unbeherrschbar

Visionen helfen, wenn es gilt, technische Projekte voranzubringen; da sind Träume oft sogar gewollt ("Von null auf 100 in zwei Sekunden" vom 29./30. September). Selbstverständlich müssen sie vor einer Realisierung auf den Prüfstand, ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich.

Ökonomisch scheint bei dem vorgestellten Fahrzeug die Hürde schon genommen. Darauf deuten die vielen Vorbestellungen hin, trotz eines Preises von zwei Millionen Euro pro Auto.

Ökologisch ist das keineswegs der Fall. Für ganze 160 Autos werden menschliche und materielle Ressourcen verbraucht, und das für ein Fahrzeug, das auf unseren Straßen nichts zu suchen hat. Ein "PF0"-Modell (sprich "Pe Eff Null" - so heißt der Elektro-Supersportwagen von Pininfarina; d. Red.) mit 2000 Pferdestärken, 400 Kilometer/Stunde schnell, ist unmoralisch in unserer Gesellschaft. Natürlich mag es Verrückte geben, die gerne so schnell fahren würden, aber ich will solche Typen nicht neben mir auf der Überholspur haben.

Wer behauptet, dass er ein 400 Kilometer/Stunde schnelles Fahrzeug in unserer Verkehrswelt beherrschen kann, muss krank sein! Von null auf Tempo 100 in zwei Sekunden ist technisch sicher interessant, aber trotzdem gilt, dass kein Fahrer einen anderen mehr als vermeidbar gefährden darf. Wer ein Werkzeug für solches Tun zulässt, macht sich meines Erachtens mit strafbar. Werner Büsch, Hofkirchen in Niederbayern

Die andere Wiesn-Bilanz

"Mehr Hendl zum Bier" vom 8. Oktober:

Liebe SZ, jetzt, wo die verzehrten Ochsen und Hendl gezählt, die verkauften Massn und sonstige Rekorde bilanziert werden, möchte ich als Anwohner (Bayerstraße) gern noch ein weiteres Resümee aus unserem Haus beisteuern: Klingelanlage defekt, Hoftor demoliert und mit Schnitzereien verziert, Fassade verdreckt und verkotzt, Innenhof vermüllt und verpisst. Die Aufräumarbeiten haben begonnen, die Maler- und Elektroarbeiten folgen. Unsere Oktoberfest-Bilanz ist - auch in diesem Jahr - negativ. Immer, wenn die lustigen Trachtenkasper mit ihrem tollen Volksfest durch sind, nehmen wir einige tausend Euro in die Hand und renovieren, damit es sich für die Besoffenen auch im nächsten Jahr wieder lohnt, den allabendlichen Abmarsch von der Theresienwiese in eine Orgie der Zerstörung zu verwandeln. Wir betrachten unsere Aufwendungen natürlich als freundlichen Beitrag zur Prosperität unserer Stadt. Und außerdem sind wir ja wohl selbst schuld, wenn wir uns tatsächlich einbilden, in der Innenstadt wohnen zu wollen. Wo es doch (un)erklärte Rathauspolitik ist, hier alles mit Hotels und Spielhallen zu bestücken. In diesem Sinne: Menschen raus — es lebe die Geisterstadt! Mario Baier, München