Strauß' Sünde an der Demokratie

"Wer den Rechtsextremismus unterschätzt, versündigt sich an der Demokratie", so wird Ministerpräsident Söder zitiert ("Wegschauen ist nicht mehr erlaubt" vom 28. September über den Festakt am neuen Münchner Mahnmal zum Gedenken an das Oktoberfest-Attentat). Deutlicher wird er nicht. Und leider sprach auch Bundespräsident Steinmeier nur "von erbitterten Auseinandersetzungen, die sich Schmidt und Strauß in diesem Wahlkampf lieferten". Dabei war es nicht Schmidt, sondern ausschließlich Strauß, der noch nach (!) dem Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann im Januar 1980 den Innenminister Baum dafür kritisierte. Und Strauß befand einen Tag nach dem Attentat im Gespräch mit der Bild am Sonntag, dass Baum (und damit das Kabinett Schmidt) "schwere Schuld" auf sich geladen habe durch "die ständige Verunsicherung und Demoralisierung der Sicherheitsdienste" und "die Verharmlosung des Terrorismus". Offensichtlich ist es auch 40 Jahre nach der Sünde an der Demokratie nicht angebracht, bei offiziellen Anlässen Strauß beim Namen zu nennen und ins rechte Licht zu rücken. Also doch noch ein bisschen "Wegschauen". Wenigstens gibt es in der SZ die Kommentarspalte - danke dafür.

Gerd Baumann, München, Rolf Baumann, Taglaching

Flaggen haben Symbolkraft - aber sie sind auch entlarvend

"Corona, Drohbriefe und Söders Tasse" vom 28. September, Leserbrief "Flagge zeigen - aber nicht jede" (23. September) und "100 Jahre Schwarz-Rot-Gold: Wider die Fahnenflucht" (16./17. Februar 2019):

Nachdem nun offenbar auch Ministerpräsident Markus Söder die Reichskriegsflagge verbieten will, möchte ich doch wissen, welchen Vorteil dies bringen würde. Mit dem Verbot derartiger Symbole in der Öffentlichkeit verschwinden doch nicht die undemokratischen und rechtsradikalen Ansichten der Leute. Es ist doch gut, dass man an den bei Demonstrationen mitgeführten Flaggen erkennt, welche politische Einstellung die Fahnenträger haben. Weitaus schlimmer - in Wahrheit unerträglich - ist, wenn derlei Gestalten Schwarz-Rot-Gold für ihre Zwecke missbrauchen. Oder soll hier lediglich das Ansehen Deutschlands im Ausland geschützt werden, indem man Fotos von Reichs- und Reichskriegsflaggen zum Beispiel vor dem Bundestag unmöglich macht?

Andreas Hirsch, Bad Reichenhall