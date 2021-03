Egoistisches BLLV-Ultimatum

Wenn alle Berufsgruppen den Egoismus besitzen würden, in der Pandemie ein Ultimatum zu stellen, dass sie vorrangig geimpft werden wollen, hätten wir ein Problem in Deutschland (Kommentar "Unverschämtes Ultimatum" und "Ostern wird stad" vom 24. März sowie Leserbriefe "Eine Reaktion auf zu viele leere Versprechungen" vom 26. März). Jetzt sind schon die Grundschullehrer vorgezogen worden und werden geimpft noch vor vielen Menschen im Alter über 80 Jahren, jetzt fordert der BLLV das auch für die restlichen Lehrkräfte. Man kann aber anderen Berufsgruppen nicht nachvollziehbar erklären, warum das Risiko eines 30-jährigen gesunden Gymnasiallehrers höher sein soll als eines vorerkrankten Busfahrers oder einer Verkäuferin kurz vor dem Ruhestand. Dieses Ultimatum ist Egoismus pur einer Bevölkerungsgruppe, die keinerlei finanzielle Probleme hat in der Pandemie und jetzt auch die anderen mit der Pandemie verbundenen Risiken von sich weg auf die anderen Menschen in Deutschland schieben will. Birgit John, Höchstadt

Selbst handeln gegen Corona

Die Kritik von Oberbürgermeister Dieter Reiter ist nachvollziehbar ("So kann man nicht planen und nicht arbeiten" vom 25. März). So geht es aber allen Städten und Bürgermeistern. Was aber ist zum Beispiel in Tübingen und Rostock anders als in München? Dort sind die Bürgermeister selbst aktiv geworden und haben sehr viel Positives umgesetzt. Nur kritisieren ist einfach - besser machen wäre sinnvoller. Welches Konzept haben denn OB Reiter beziehungsweise Grün-Rot in München? Zu einer Modellstadt gehört mehr, als nur das öffentliche Leben teilweise zu öffnen. Nur auf den Impfstoff zu warten, ist zu wenig. Stephan Krexa, München

Molkerei versus Bahngleis

Es wäre wirklich schön, wenn man mit der Bahn wieder bis zur Stadt Wasserburg fahren könnte, und ich würde mich sehr freuen, wenn das stillgelegte Teilstück wieder aufgebaut würde ("Lückenschluss", 18. März). Eine S-Bahn müsste meinetwegen gar nicht sein; die Oberleitung und die üblichen aufwendigen S-Bahnsteige sind doch ein erheblicher Eingriff ins Landschafts- und Ortsbild. Wasserburg ist ein wunderbares Stadt-Ausflugsziel, aber mit der Bahn keine echte Option. Mit der S-Bahn bis Ebersberg, dort umsteigen in den Triebwagen, wäre ja noch in Ordnung. In Wasserburg-Bahnhof, weitab vom Schuss, in den Bus umsteigen, um über die viel befahrene Straße zur Altstadt zu kommen, verleidet einem aber das Ganze.

In dem Artikel wird gesagt, dass die Firma Meggle immer auf ein endgültiges Aus für die Altstadtbahn gedrungen habe, weil ein Teil der Strecke über ihr Reitmehringer Betriebsgelände führt. Ich weiß nicht, ob die Molkerei an diesem Standort überhaupt schon existiert hat, als die Bahn nach Wasserburg gebaut wurde. Ich behaupte jedenfalls, dass die Strecke nicht "durch" das Betriebsgelände von Meggle führt, sondern sich die Firma erst mit der Zeit auch auf die andere Seite der Bahn ausgebreitet hat, und Klagen über Beeinträchtigungen des Betriebes durch die Strecke deshalb nicht berechtigt sind. Interessant wäre, einmal nachzuforschen, ob und welches Lobbying die Firma betrieben oder welche politischen Fäden sie gezogen hat, um den Wiederaufbau bis heute zu verhindern. Andreas Renner, München