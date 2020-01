Frivol und lehrreich

Die Kritik "Ausschweifung für Anfänger" (10. Januar) kann ich nicht nachvollziehen. Das Stück ist große Klasse. Alle außer Ihrem Kritiker haben das so gesehen. 100 Jahre ist es her, dass die Golden Twenties begannen. Vor allem, als es schon auf 1930 zuging, oder dann auf die Machtergreifung 1933, da gab es eine Blüte von befreiender Moral - "misbehaviour", die Not nach dem Ersten Weltkrieg war nicht mehr so spürbar, Militarismus, Kaiserreich, aber auch Bürgerkrieg vorbei. Endlich Freiheit. Auch im Sex. Und dann ist plötzlich alles wieder vorbei und wirft das Land für viele Jahrzehnte zurück, nicht nur durch die Nazis, sondern auch danach durch Kirche und Adenauer-Zeit. "Berlin, Berlin" zeigt all die tollen Lieder, frivol, doppeldeutig, frech. Doch dann fordert der Braune Mob das Ende von "Negermusik", fordert den "Eisernen Besen" (ein Begriff der von Höcke/AfD stammt) und bewirkt, dass einem die Tränen in die Augen schießen, dass man ganz plötzlich in eine Vergangenheit gerissen wird, die jetzt schon wieder bedrohlich da zu sein scheint. Nach Ende der Vorstellung gab es viele gute Gespräche über die Parallelen zur Gegenwart. Allein deswegen sollte diesem Stück der allergrößte Erfolg gegönnt sein. Dietmar Holzapfel, München

Aiwangers Wortwahl

Dass bei dieser Demonstration rechtsextremistische Parolen aufgetaucht sind, ist eine Sache ("Nazi-Banner auf Bauern-Demo", 18. Januar). Eine andere, wie ich finde mindestens genauso bedenkliche Sache ist, dass der zuständige Minister Aiwanger bei dieser Demonstration von den Bauern als den "Ernährern des Volkes" gesprochen hat. "Ernährer", "Volk" - diese Wortwahl enthält für mich Anklänge an das NS-Wortgeklingel vom "Nährstand". Das Wort "Volk" wurde mit guten Gründen von verantwortungsvollen Politikern seit 1945 sehr vorsichtig eingesetzt. Herr Aiwanger ist mit parolenartiger Wortwahl schon einschlägig bekannt. Andererseits hat er sich sehr darüber ereifert, dass "Klimahysterie" zum Unwort des Jahres gekürt wurde. Da er also sprachsensibel zu sein scheint, ist die Folgerung legitim, dass er hier absichtlich versucht, im Trüben Wählerstimmen zu fischen. Dass er so dazu beiträgt, wirkliche Unwörter wieder salonfähig zu machen, interessiert ihn offenbar nicht. Bernhard Riedt, München

Die Not ist nicht zu leugnen

"Die große Not der kleinen Patienten" vom 18./19. Januar:

Wie oft muss das noch in der Zeitung stehen? Und wie oft will Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml die unhaltbaren Zustände in den Kinderkliniken noch leugnen? Muss erst ein Kind sterben, weil sich nicht rechtzeitig ein Klinikbett findet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. In der reichsten Stadt eines der reichsten Länder der Erde schaffen wir es nicht, uns adäquat um die Schwächsten und Kleinsten zu kümmern. Ein Armutszeugnis. Eva-Luise Berbig, München