8. August 2019, 18:51 Uhr Weitere Briefe Die grüne CSU und Diskussionen ums Abitur

Die grüne CSU und Diskussionen um Abiturprüfungen

Söders grüner Daumen

Ob er mit einer venezianischen Gondel über den Nymphenburger Kanal gleitet oder drei Stationen mit einer S-Bahn durch München gondelt, Markus Söder ist immer für einen PR-Gag zu haben. Wahrscheinlich als Beleg dafür, dass er im Klimaschutz locker mit Greta mithalten kann ("Mer Wald und Wissenschaft" vom 11. Juli, "Servus Schuldenfreiheit" vom 12. Juli und "Klimaschutz im Sonnenland" vom 29. Juli), rief er die Aktion "Wednesday for Trees" ins Leben, umarmte medienwirksam die Bäume hinter der Staatskanzlei und hinterließ seinen ökologischen Fußabdruck in einem extra für ihn angesäten Blühstreifen. Bei der Gelegenheit setzte sich womöglich auch die Erkenntnis durch, dass zügig umgesetzte Maßnahmen zum Erhalt unseres Planeten eventuell doch wichtiger wären, als eine rasante Schuldentilgung bis "2030"? Oder "drei Jahre später". Dabei wäre es durchaus zu begrüßen, wenn die bayrische Staatsregierung wenigstens den Baumbestand wieder aufforsten lässt, den sie vorher dem Flächenfraß opferte und zur Aufbesserung der Staatskasse abholzen ließ. Und zwar jetzt! Und nicht 2030. Oder drei Jahre später. Sollte dem Ministerpräsidenten jetzt auch noch ein grüner Daumen wie der Alexander Dobrindt zur Hand gehen, dann steht der Rettung des Klimas fast nichts mehr im Weg! Manfred Jagoda, Ismaning

Vertrauensfraß bei der CSU

"CSU gegen Obergrenze für Flächenfraß" vom 15. Juli:

Dass es ein Problem mit dem Flächenverbrauch in Bayern gibt, scheint unbestritten. Uwe Brandls politische Antwort darauf ist die populistische Lüge, die Grünen wollten "die ganze Welt retten (...), indem man alle Menschen nach Deutschland einlädt und die Grenzen aufmacht".

Zum einen ist das ja ganz offensichtlich falsch, und zum anderen gäbe es ohne Flüchtlinge trotzdem eine zu hohe Zunahme an Flächenversiegelung. Ist das die Politik, mit der die CSU drängende Probleme angeht? Wenn dann ausgerechnet die Landtags-CSU den Grünen Populismus vorwirft, kann ich nur hoffen, dass in geheimen Hinterzimmern doch noch jemand in der CSU nach Lösungen sucht. Sehr vertrauenserweckend wirkt das nicht. Susanne Heunisch, Rosenheim

Deutsch muss Abiturfach bleiben

Mit guten (und weniger guten) Gründen wird immer wieder und auch jetzt gestritten, welche Fächer mit welcher Intensität im Gymnasium zu unterrichten sind ("Oberstufe mit Lieblingsfach" vom 18. Juli). Offensichtlich steht nicht fest, ob im Abitur Deutsch schriftliches Prüfungsfach bleiben soll. Wenn das Gymnasium den Anspruch, Allgemeinbildung zu vermitteln, aufrecht erhalten will (hoffentlich will es das!), dann darf es in dieser Frage doch keinen Zweifel geben. Wer, wenn nicht die Schule, soll der Jugend die Augen öffnen für die kulturellen Schätze, die das Unterrichtsfach Deutsch bereithält? Wenn Deutsch als schriftliches Prüfungsfach aufgegeben wird, sinkt das Interesse der Schüler an diesem Fach. Will das ein Land, das sich in seiner Verfassung stolz als Kulturstaat deklariert? Dr. Jürgen Harbich, Feldkirchen-Westerham

Fahrrad- statt autogerecht

Konservative Parteien wie die CSU haben alle dieselbe Krankheit: Sie können sich nicht von tradierten Strukturen lösen und verschlafen gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen, die längst eingesetzt haben ("Stadtrat stimmt für Radschnellweg" vom 19. Juli). Das wiederholt sich jetzt beim überfälligen Paradigmenwechsel der Mobilität. Liebe CSU, die Zeiten der autogerechten Städte der 70er Jahre sind vorbei! Wenn wir Münchens Lebensqualität erhalten wollen, müssen wir Lärm, Gestank, Luftverschmutzung ausbremsen. Der motorisierte Individualverkehr muss massiv reduziert werden zu Gunsten umweltfreundlicher Mobilitätsformen. Dietrich Loos, München