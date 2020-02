Tricksen und quälen

Der Deutsche ist stolz: Auf die Autohersteller, Siemens und jetzt auch auf die Anbindehaltung, obwohl diese Tierquälerei ist ("Bewerbung um Welterbe korrigiert" vom 29. Januar). Das hat der Bundesrat bereits 2016 festgestellt und vor kurzem auch das Verwaltungsgericht Münster geurteilt. Egal, ob einen Tag oder 365 Tage und egal, was dazu von Bauern gejammert wird. Es ist eine Schande, was die Garmischer Offiziellen da aufführen. Die Amigos aus Landwirtschaft und Politik versuchen ganz ungeniert, das drohende Verbot der Anbindehaltung zu umgehen. Mit Hilfe einer Fußnote in der Bewerbung (ums Weltkulturerbe; d. Red.), die das rechtliche Verbot aushebeln will. Vermutlich um Verbraucher zu täuschen, ist in dem Antrag der Anbindehaltung als schützenswertes Gut nur davon die Rede, dass damit nur die Haltung der Kühe gemeint ist, die lediglich in den Wintermonaten angebunden gehalten werden. Dass aber auch die Bauern, die ihre Kühe lebenslang an einer Stelle angebunden halten - und das sind zig Tausende im Oberland - mutmaßlich auch von einer Legalisierung dieser Haltungsform profitieren, wird verschwiegen. Aufmerksame Bürger haben den Trick durchschaut. Fakt ist: Die Anbindehaltung widerspricht eindeutig dem Tierschutzgesetz, sie ist unsägliche Tierquälerei und keine kulturelle Errungenschaft, die geschützt werden sollte. Quälender Stumpfsinn, häufig entzündete Glieder und Euter sowie Verhaltensstörungen sind die Folge. Eine Auszeichnung als Weltkulturerbe würde diese Tierquälerei in ein positives Licht rücken und damit künftige Verbotspläne des Gesetzgebers erschweren, was der Landkreis Garmisch mit seinem Antrag augenscheinlich auch bezweckt. Ganz im Sinne der Milchlobby versucht Garmisch nun zu Lasten der Tiere das Ende der Anbindehaltung zu verhindern. Verena Wendt, Weilheim

Sinnlose Skilift-Förderung

Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass die Bayerische Staatsregierung die Seilbahnförderungsrichtlinie aus dem Jahr 2009, mit der Beschneiungsanlagen bezuschusst werden, erneut um drei Jahre verlängert hat ("Staatsregierung rüstet Skigebiete auf" vom 17. Dezember und Leserbrief "Aiwangers alpine Ignoranz" vom 8. Januar). Mit der Verdoppelung des Förderbetrags für das Jahr 2020 von 9 auf 18 Millionen sattelt sie sogar noch drauf. Das widerspricht eklatant dem neuen grünen Image, das sich die bayerische Staatsregierung gibt, und entlarvt ihre Versprechungen als reinen Populismus. Auf welchem Planeten lebt unsere bayerische Staatsregierung? Hat es sich in diesen Kreisen noch nicht herumgesprochen, dass der Skitourismus in den bayerischen Alpen längerfristig keine Zukunft hat? Der Klimawandel ist mittlerweile keine Theorie mehr, die man glauben kann oder nicht. Er hat bereits voll eingesetzt, ist für jedermann deutlich sichtbar und schreitet weiter voran. Wegen der geringen Höhe unserer Berge sind sich sämtliche wissenschaftlichen Studien einig, dass die Jahre des Skifahrens bei uns trotz aller technischen Aufrüstung gezählt sind, strittig ist nur der genaue Zeitraum.

Da die Subventionierung der Anlagen in die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Investoren einfließt, setzt sie vollkommen falsche Anreize. Indem sich der Amortisationszeitraum enorm verkürzt, werden Projekte durchgeführt, von denen unsere Alpen sonst wohl verschont bleiben würden. Sie stellt eine Verschleuderung von Steuergeldern zur Profitsteigerung von Wenigen dar. Vor allem aber ist sie aus ökologischen Gründen unvertretbar. Der enorme, stets weiter zunehmende Energie- und Wasserverbrauch für die Beschneiung läuft jeglichen Umwelt- und Klimazielen zuwider, Beschneiungsbecken werden in sensiblen Bereichen geplant, die technische Infrastruktur greift tief ins ökologische Gefüge ein. So wird Natur unwiederbringlich zerstört.

Mein Dank gilt der SZ, dass solche Fehlentwicklungen nicht klammheimlich über die Bühne gehen, sondern publik gemacht werden. Vor nicht allzu langer Zeit hat beim Riedberger Horn der öffentliche Aufschrei so weite Kreise gezogen, dass die bayerische Staatsregierung die Pläne gestoppt hat. Auch bei der Förderung von Beschneiungsanlagen sollte der öffentliche Druck Wirkung zeigen. Franz Pechlof, München

Fruchtbare Mitte

"Malerisch nicht, aber zentral" vom 20. Januar:

Pflanzt doch bitte auf dem neuen europäischen Mittelpunkt anstatt eines Fahnenmastes einen Apfelbaum, dessen Früchte alle essen dürfen. Sabine Schiel, München