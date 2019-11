Der heilige Kevin

Unselige Klinik-Konkurrenz

"Experiment gescheitert" (2./3. November), weil "lediglich" die Nebenwirkungen geringer sind? Wer die Nebenwirkungen konventioneller Bestrahlung am eigenen Leib erlebt hat, der weiß, dass man diesen Vorteil nicht hoch genug einschätzen kann. Meinen Erfahrungen nach liegen die Gründe für das Scheitern des Rinecker-Protonenzentrums (RPTC) eher am Verhalten der Münchner Kliniken: Ich sollte vor vier Jahren wegen einer Krebserkrankung am Klinikum rechts der Isar in München (MRI) behandelt werden. Wegen der mir bekannten (und im Nachhinein voll bestätigten) Vorteile der Protonenbehandlung brachte ich dort die Behandlung am Rinecker Protonen-Therapiezentrum (RPTC) zur Sprache. Sowohl der Leiter der HNO-Abteilung am MRI als auch die Leitende Ärztin der dortigen Strahlentherapie teilten mir mit, dass eine Behandlung meines Karzinoms am RPTC absolut nicht in Frage käme. Auch auf hartnäckiges Nachfragen meinerseits weigerten sie sich, diese Entscheidung näher zu begründen. Es kam mir vor, als bestünde dort ein regelrechtes Informationsverbot. Am RPTC dagegen wurde ich umfassend informiert, auch über die Tatsache, dass die Münchner Kliniken aufgrund der offenbar höchst undiplomatischen Vorgehensweise Dr. Rineckers jegliche Zusammenarbeit mit dem RPTC verweigern. Ich bin heilfroh, dass ich mich gegen den Rat der Ärzte am MRI für die Protonenbehandlung entschieden habe. Ich finde es schlimm, dass ich mir in dieser Notlage überlegen musste, welche Interessen meine Ärzte eigentlich verfolgen. Das Patientenwohl jedenfalls hatte am MRI eindeutig nicht die höchste Priorität. Bernd Lücking, München

Der AfD Grenzen aufzeigen

Ich habe höchsten Respekt vor Herrn Kuffler ("Kuffler will AfD nicht im Seehaus haben" vom 2./3. November). Als Kriegskind ist mir die Terminologie "Zuchtmeister, Stall ausmisten, etcetera" sehr bekannt! Mein Vater war damals ebenso mutig und verweigerte dem Gauleiter den Zutritt zu seiner Schuhmacherwerkstatt. Gott sei Dank hat es ihm nicht geschadet. Ich wünsche mir, dass den AfD-Leuten unmissverständlich die Grenzen aufgezeigt werden und Herr Kuffler viele Nachahmer findet. Franz Xaver Lohner, Bad Wörishofen

Der heilige Kevin

Der Artikel zu den Namenstagen ("Es geschah um Michaeli herum", 2./3. November) ist ja sehr schön und wichtig, aber über die Behauptung der geschätzten Kabarettistin Monika Gruber "es gebe eben keinen heiligen Kevin und keine heilige Mandy" würden Iren weinen: Kevin ist immerhin der Schutzheilige von Dublin (6. Juni)! Und Mandy kommt - über Amanda - von Amandus, erster Bischof von Strasbourg (26. Oktober). Das zeigt, wie sehr die Heiligen leider in Vergessenheit geraten sind. Wolfram Steckbeck, Nürnberg