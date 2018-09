12. September 2018, 18:52 Uhr Weitere Briefe Da irrt die Regierung, und der Staatsschutz auch

Vergesst die MVV-Reform

Sie berichten laufend über die MVV-Tarifreform ("Söder-Ticket bremst MVV-Tarifreform" und Kommentar "Bloß nicht auf Söder warten" vom 12. September). Viele sind mit dieser Reform nicht zufrieden, was durchaus nachvollziehbar ist. Ich verstehe jedoch überhaupt nicht, warum es einer Tarifreform bedarf. Dass der ÖPNV in Millionenstädten immer eine gewisse Komplexität haben wird, dürfte jedem klar sein. Doch nun haben sehr viele Menschen ein Smartphone. Hier lade ich die entsprechende App herunter. Gebe Ausgangspunkt und Zielort ein, kaufe das Ticket online und schon kann ich losfahren. Das geht auch in Hamburg und Berlin, wo ich kürzlich war, genauso, obwohl deren Tarifsysteme auch komplex sind. Selbst meine über 70-jährigen Klassenkameraden aus Hamburg hatten damit in München keine Probleme. Man soll bitte einfach alles so lassen wie es ist. Das spart nebenbei auch noch viel Geld. Michael Neumann, Eching

Beugehaft für Unbelehrbare

Es war ja schon skandalös, dass die Staatsregierung beim Abwägen zwischen Fahrverboten und der Gesundheitsgefährdung durch Stickoxide das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger hintan setzte ("Angedrohte Beugehaft lässt Politiker kalt" vom 28. August).

Geradezu erschütternd ist aber, dass die Regierung Bayerns die Urteile des Verwaltungsgerichtshofs ganz offen missachtet. Ministerpräsident Söder und Staatskanzleiminister Florian Herrmann versuchen gar nicht erst, ihren Bruch von Recht und Gesetz zu rechtfertigen, sondern beschäftigen sich nur mit möglichen Zwangsmaßnahmen des Gerichts. Da dessen Mittel begrenzt sind, sehen sie keinen Anlass, sich an den Gerichtsbeschluss zu halten. Wenn sich schon die Regierung nicht um die verfassungsgemäße Ordnung kümmert, wer soll es dann tun? Ist das die neue Leitkultur in Bayern? Innenminister Seehofer spricht davon, den Rechtsstaat zu stärken - gegenüber der bayerischen Staatsregierung kann er damit anfangen. Boris Kuhn, München

Da irrt der Staatsschutz

Der Staatsschutz ermittelt gegen den Bürgermeister der oberfränkischen Marktgemeinde Mitwitz, weil er bei einer Demonstration gegen die AfD ein verfremdetes Hakenkreuz gezeigt hat ("Protest gegen die AfD" vom 30. August). Damit wird die Intention des Gesetzgebers, der den Gebrauch nationalsozialistischer Kennzeichen unter Strafe gestellt hat, pervertiert. Auch unsere Polizei sollte den Unterschied erkennen, ob mit dem Hakenkreuz für eine verfassungswidrige Haltung geworben oder eindeutig dagegen demonstriert wird.

Wer trägt die Verantwortung für die Ausbildung unserer Polizei? Wird es Änderungen bei der Ausbildung geben?

Rolf Baumann, Taglaching