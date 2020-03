Brennerbasisgrummeln

Nicht nur die 18 Bürgerinitiativen bezweifeln, wie berichtet, die Szenarien des Bundes zum Brennerbasistunnel, sondern auch die Deutsche Bahn ("Fünf Varianten sind nicht genug" vom 11. März). Am 6. Februar 2020 antwortete die DB Netze auf eine Anfrage des Vereins "Bürgerinitiative für Bahntunnel von Zamdorf bis Johanneskirchen", diese Studie sei als Planungsgrundlage ungeeignet und die daraus abgeleitete Güterverkehrsentwicklung hochspekulativ und unseriös.

Darüber hinaus ist die Behauptung unbewiesen, Deutschland sei mit dem Zulauf zum Brennerbasistunnel weit im Verzug. Die von den Bürgerinitiativen seit vielen Monaten bei Kiefersfelden gemessenen Zugzahlen liegen um rund 25 Prozent unter dem von der Bahn veröffentlichten Wert von circa 200 Zügen pro Tag. Die angekündigte Nachrüstung der Bestandsstrecke mit ETCS (European Train Control System, ein elektronisches Zugbeeinflussungssystem; d. Red.) wird deren Kapazität auf 360 Züge pro Tag steigern. Ist es da nicht nachvollziehbar und angemessen, wenn vor einem Neubau von der Bürgerinitiative eine deutliche Steigerung der Zugzahlen als aussagekräftiger Bedarfsnachweis gefordert wird anstelle der unseriösen Szenarien? "Erhalt vor Neubau" sowie "Engpassbeseitigung" gibt der Bundesverkehrswegeplan vor. Laut Bahn besteht aber zwischen Rosenheim und Kiefersfelden kein Engpass. Dr. Frieder Storandt, Neubeuern

Wohnungen statt Büros

Laut Stadtwerke München sind im Rahmen dieses Bauprojekts 110 Werkswohnungen geplant ("555 Fahrer starten künftig vom 'Hybrid.M'" vom 19. Februar). Frage: Warum entstehen hier zusätzlich auf 19 000 Quadratmetern mietbare Arbeitsflächen für circa 900 Arbeitsplätze? Gibt es in München noch nicht genügend Büroflächen? Warum nutzt die Stadt München hier nicht die einmalige Möglichkeit, auf eigenem Grund möglichst viel gut angebundenen Wohnraum zu schaffen? Werden nicht dringend unter anderem Fahrer zum Beispiel für Busse und U-Bahnen und andere städtische Mitarbeiter gesucht? Wird nicht immer behauptet, diese zu finden sei schwer aufgrund fehlender günstiger Wohnungsangebote? Also, liebe Stadt München, packt mal die Gelegenheit beim Schopf. Ilona Renner, München

Hetzer stoppen

Wer stoppt endlich diesen antisemitisch hetzerischen Rechtspopulisten Heinz Meyer, der unter anderem angebliche "Volksverräter" aus dem Rathaus fegen möchte ("Pegida könnte an Corona scheitern" vom 13. März)? Sicherlich nicht die Münchener Verwaltungsgerichtsbarkeit! Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den vom Verwaltungsgericht genehmigten Aufmarsch der rechtsextremen Pegida am Odeonsplatz vor fünf Jahren. Damals schon eine unsägliche Entscheidung. Welche Personen (Staatsanwälte, Richter) verbergen sich eigentlich in der Anonymität dieser Entscheidungen des Verwaltungsgerichts. Vielleicht sollte dort mal ausgekehrt werden - diese Meinung darf man ja laut Verwaltungsgericht haben, ohne belangt zu werden. Heinrich Schwab, Stockdorf

Bayer in New York

Oskar Maria Graf war vieles, ein wunderbarer Dichter, ein bayerisches Urviech, ein unermüdlicher Kämpfer gegen den Obrigkeitsstaat ("Bayer, Weltbürger, Geflüchteter" vom 13. März). Aber eines war er ganz gewiss nicht, ein "Weltbürger". Nach 30 Jahren New York sprach er immer noch rudimentär amerikanisch, und ich glaube, er hätte sich aufs Heftigste dagegen verwahrt, als "Weltbürger" bezeichnet zu werden. Bayer war und blieb er. Renate Seitz, München

Schlechte Zeiten für Vögel

Was für ein Unsinn, und wofür soll das gut sein ("Naturschützer wollen Luchse gezielt freilassen", 4. März)? Es gibt bereits 86 dieser Tiere in Deutschland, dazu wieder eingeführte Wildkatzen. Und alle stellen Vögeln und deren Brut nach, die auch damit weiter dezimiert werden. Wo bleibt deren Schutz? Das dicht besiedelte Deutschland mit seinen wenigen Wäldern, die gerade zunehmend durch Baumsterben betroffen sind, ist kein Gebiet für weitere Wildtiere wie Bär, Wolf oder auch Luchs. Die Zeiten haben sich geändert. Brigitte Broßmann, Neubiberg