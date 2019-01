13. Januar 2019, 18:38 Uhr Weitere Briefe Besinnlicher Schnee und peinliches Museum

Peinlich fürs Museum

Bei einem Besuch des Martin-von-Wagner-Museums am Sonntag, 30. Dezember, waren wir damit konfrontiert, dass an Sonn- und Feiertagen entweder die Antikensammlung oder die Gemäldegalerie geöffnet ist ("Aus dem Dunkeln geholt" vom 8. Januar). Wir wollten in die Gemäldesammlung, aber an diesem Sonntag war die Antikensammlung geöffnet, die allerdings auch höchst besuchenswert ist. Im Übrigen ergänzen sich die Öffnungszeiten der beiden Sammlungen von Dienstag bis Samstag: Die Antikensammlung ist dienstags bis samstags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Auf unsere Frage, weshalb denn die Öffnungszeiten derart eingeschränkt sind, wurde uns Personalmangel genannt. Wie kann es sein, dass ein Museum, das der Universität angegliedert ist und bei dem daher auch die Gehälter des Museumspersonals vom bayerischen Staat bezahlt werden, so stiefmütterlich behandelt wird?

Wollte die CSU, namentlich Markus Söder als Heimatminister, nicht dafür sorgen, dass "die Provinz" kulturell besser bedient wird? Die Stadt Würzburg kann stolz darauf sein, ihren Besuchern zwei so hochkarätige Sammlungen bieten zu können, noch dazu zentral in der Residenz. Aber offenbar macht sich niemand Gedanken darüber, dass immer wieder Besucher vor der Tür stehen, die eigentlich die jeweils andere Sammlung sehen wollten und nicht auf die Idee gekommen sind, vorher anzurufen. Denn einen Hinweis auf die tagesaktuelle Öffnungszeit findet man im Internet derzeit nicht. Dr. Eva Schubert, München

Exempel der Besinnlichkeit

Es gibt hier in Bayern einen ganz wunderbaren Ausdruck für den Winter ("Eigentlich ganz toll" vom 10. Januar über die eingeschlossene Jachenau): die "staade Zeit". Die Bewohner der Jachenau sind eigentlich zu beneiden, dürfen sie doch jetzt, wo der Winter sie von der (verrückten) Außenwelt abgeschnitten hat, das machen, was dem Menschen eigentlich das Eigentümlichste ist: sich in Ruhe zu besinnen, Einkehr halten, sich seiner Innenwelt bewusst zu werden. Soll doch der ganze Rummel zum Teufel gehen, all die Alltagshetze, die Freizeitindustrie, der Konsumwahnsinn, nichts ist schöner als die Ruhe zu Hause am knisternden Ofen mit sinnendem Blick durchs Fenster in die fallenden Schneeflocken hinein. Ich bin der Meinung, dass im Dezember und Januar prinzipiell Urlaub sein, jeder zu Hause bleiben und die stade Zeit genießen sollte. Friedhelm Buchenhorst, Grafing

Schmäh von gestern

Rettet die Insel Rügen! Der parteiinterne Verbrauch von Kreide innerhalb der CSU ist sprunghaft angestiegen. Anders sind die jüngsten Äußerungen der Parteioberen nicht zu verstehen. Versuchten 2018 noch "destruktive Kräfte" mit "Angst und Panik" die Politik zu manipulieren (nähere Auskunft gibt die CDU), so wird jetzt die CSU "durchlüftet". Offensichtlich ist der eigene Mief kaum mehr zu ertragen. Wahrlich eine "Schicksalsgemeinschaft". Während Alexander Dobrindt Annette Kramp-Karrenbauer demonstrativ in den Arm nimmt und dies "offensiv zeigt", warnt Thomas Kreuzer (Chef der CSU-Landtagsfraktion; d. Red.) vor einem "Automatismus" in Sachen Kanzlerkandidatur. So werden mit einer "sympathischeren Haltung" auch breitere Wählerschichten angesprochen. Frau Merkel wird staunen. Augustin Lay, München