Radwege im Museumsviertel

Im Museumsviertel und angrenzenden Universitätsviertel gibt es keine angemessenen Radwege ("Neue Regel, neues Problem" vom 19. Oktober und "Kehrtwende im Kunstareal" vom 4. Oktober); die Adalbertstraße als "Fahrradstraße" ist eine Ausnahme. Ein völlig unverständlicher Stadtratsbeschluss wollte die Straßen im Museumsviertel sicherer machen, indem Einbahnstraßen für den Gegenverkehr geöffnet werden und dadurch Autos dazu gebracht werden sollen, langsamer zu fahren. Das grausamste Beispiel für dieses Modell ist die Schellingstraße: Zwischen beidseits parkenden Autos und zusätzlich auf der Fahrbahn stehenden Lieferdiensten behindern sich Autos und Linienbusse gegenseitig im Gegenverkehr; die zahlreichen Radfahrer werden an den Rand gequetscht oder gehetzt, wenn sie ihren Platz auf der Fahrbahn in Anspruch nehmen. Wie soll es besser gehen? Einbahnstraßen bieten Platz für beidseits parkende Autos, für eine Fahrbahn und für einen breiten Radstreifen; der kann gerne links sein, wo keine Gefahr durch unachtsam geöffnete Fahrertüren besteht. Zu der besseren Einsicht ist der Stadtrat nun gekommen. Aber das muss nun erst geplant werden? Um eine weiße Linie für einen Radstreifen gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu ziehen? Was soll die Anwohnerbeteiligung bringen? Da sind Museen! Und dann schafft man es doch wieder nicht wie in der Brienner Straße, wo die beidseitigen Radstreifen zu schmal sind und die Autos die neue Einbahnregelung völlig missachten. Und die Geschwindigkeit? Wie wäre es mit Kontrollen, am besten mit Dauerkameras wie in den Tunneln, oder gar mit Schwellen?

Übrigens funktioniert halb Brooklyn genau so und sehr gut, mit vielen Radfahrern und einem weitverzweigten Netz von Mietradstationen. Ich meine übrigens mit Brooklyn nicht eine Stadt in den Niederlanden, sondern Brooklyn in New York. Dr. Michael Müller, Garching

Bayern hinkt hinterher

Da hinkt das sonst so fortschrittliche Bayern aber hinterher ("Ein Fahrschein, viele Fragen", 12./13. Oktober), denn das 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis gibt es in Hessen seit mindestens zwei Jahren landesweit. Ich vermisse - wie schon beim großen Schnaken-Report über den Ammersee - den Blick über die bayerischen Grenzen, um auch Ihrer Landesregierung aufzuzeigen, wo sie eigentlich steht. In Hessen sind wir längst einen Schritt weiter: Ab 1. Januar 2020 gibt es bei uns das 365-Euro-Ticket für Senioren, landesweit gültig für den gesamten Nah- und Regionalverkehr in ganz Hessen. Karlheinz Amend, Wiesbaden

Marktkonforme Kirche

"Beten und Bauen" vom 14. Oktober:

Den Artikel finde ich sehr interessant. Darin wird auch eine Aussage zitiert: "Es sei problematisch, wenn die Kirche die üblichen Marktmechanismen übernehme." Wie ich mich dunkel zu erinnern meine, musste der damalige Diözesan-Caritas-Direktor Peter Neuhauser 2003 unter anderem auch deshalb seinen Hut nehmen, weil er eben nicht die "üblichen Marktmechanismen" übernommen hatte. Es gab nach meiner Erinnerung unschöne Vorwürfe gegen die Kirche, sie unterbiete die Marktpreise, so dass dem Caritas-Verband viel Geld entgangen sei. Nach diesem Schock hat das Bistum München und Freising die Zügel angezogen. Seitdem herrscht Marktkonformität. Sr. Hildegard Schreier, Missionarinnen Christi, München