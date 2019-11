Bärige Erinnerungen

Lautes Gebrummel in Netz und Blätterwald: Ein Bär ist in Tirol in eine Fotofalle geraten und wurde jetzt auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet ("Der Bär ist wieder da - und dort" vom 15. Oktober, "Ein bayerischer Bär" vom 24. Oktober und Leserbriefe "Jetzt könnten Jäger das Problem sein" vom 26./27. Oktober). Was will das Tier bei uns?

Darf man spekulieren? Vielleicht ist der Bär als neugieriger Tourist unterwegs und möchte das Denkmal für den Artgenossen besuchen, der im Jahr 1835 bei Ruhpolding "als letzter in Deutschland lebender Bär" erschossen wurde. Dieses Denkmal steht auf einem Parkplatz an der B 307 zwischen Kössen und Schleching im Tal der Tiroler Ache (circa 750 Meter nördlich von Maria Klobenstein) und wurde im Jahr 1972 vom Burghauser Bildhauer Hans Frank (gestorben 2008) geschaffen.

Zweite Möglichkeit: Der Bär ist auf dem Wege nach Ruhpolding, wo der 1835 erlegte "letzte in Deutschland lebende Bär" nach mehrjähriger Präsentation im Münchner Museum "Mensch und Natur" jetzt im Heimatmuseum ausgestellt ist.. Ob der noch namenlose Bär ahnt, welch unbarmherziger Verfolgung sein Artgenosse ausgesetzt war, ehe er im Juni 2006 nach 68-tägiger Verfolgung oberhalb des Spitzingsees erschossen wurde?

Ich stelle diese Möglichkeiten vor - vor allem aber möchte ich das Augenmerk auf das Denkmal an der Klobensteinerstraße richten. Dieses Denkmal, eine späte Würdigung (1972) für den damals (1835) letzten in Deutschland lebenden Bären, fand bisher in der Berichterstattung über Bären in Bayern, soweit ich sehe, keine Erwähnung. Die verdient es jedoch. Dr. Bodo Bleinagel, München

Hinweis: In einer früheren Fassung hieß es im Leserbrief "Bärige Erinnerungen", der berühmte Problembär "Bruno" (amtlich: JJ1) sei "nach mehrjähriger Präsentation im Münchner Museum 'Mensch und Natur' jetzt im Heimatmuseum" von Ruhpolding ausgestellt. Das ist falsch. Richtig ist, dass der im Jahr 1835 als "letzter in Deutschland lebende Bär" erlegte Braunbär nach jahrelanger Präsentation im Münchner Museum "Mensch und Natur" im Jahr 2008 ins Ruhpoldinger Heimatmuseum umziehen durfte. Der ausgestopfte Bär "Bruno" wird weiterhin im Münchner Museum gezeigt.

Geschichtsvergessenes Augsburg

Die Stadt Augsburg hat sich in der Vergangenheit in Sachen "römische Vergangenheit" nicht mit Lorbeeren bekränzt ("Augsburgs Römerendlager" vom 19. Oktober). Es ist schon eine merkwürdige Feststellung des Kulturreferenten, wenn er von 11 Millionen Euro Kosten spricht, und gleichzeitig werden aus momentaner Sicht 191 Millionen Euro für das sogenannte Staatstheater verbraten, mit Tendenz nach oben wegen unprofessioneller Vorfeldanalyse. Weiterhin wurden durch eklatante Schlamperei Gelder in Höhe von circa vier Millionen Euro nicht beantragt.

Die Stadt weiß ihr kulturpolitisches Erbe nicht zu nutzen, das wird auch sichtbar im Weltkulturerbe "Wasser". Mir kommt immer wieder der Gedanke hoch: Augsburg ist eine große Stadt, aber keine Großstadt.

Eine schöne, historisch wertvolle Stadt benötigt eine Stadtregierung, die sich ihrer Geschichte würdig erweist.

Ich bin optimistisch, dass Professor Salvatore Ortisi (Professor für provinzialrömische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München; d. Red.) mit seinen Kollegen beim Ministerpräsidenten Erfolg haben wird, mit dem Hinweis der touristischen Bedeutung eines würdigen Museum nicht nur für Augsburg, sondern auch für Bayern. Helmut Schuessler, Augsburg

Freier Zugang zu Naturschönheiten

"Uferlos" vom 26./27. Oktober:

Wenn in der Bayerischen Verfassung in Artikel 141 ausdrücklich dem Staat und den Gemeinden das Recht zugestanden und die Pflicht auferlegt wird, "der Allgemeinheit die Zugänge zu den Bergen, Seen und Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhalten und allenfalls durch Einschränkung des Eigentumsrechts freizumachen", dann fragt sich jeder Menschen- und Naturfreund, warum dem Bürger der größte Teil der Ufer an bayerischen Seen versperrt bleibt. Verfassungsartikel müssen immer durch Gesetze konkretisiert werden. Da drängt sich die Vermutung auf: An den bayerischen Seen wohnen Leute, die sich nicht nur sehr gute Anwälte leisten können, sondern auch sehr gute Beziehungen zu Personen pflegen, die in der Bayerischen Politik das Sagen haben, Gesetze beschließen und deren Umsetzung überprüfen. In Bayern fehlt es an einem Gesetz, das nicht die Interessen der Eigentümer von Ufergrundstücken in den Vordergrund rückt, sondern der in der Verfassung erwähnten Allgemeinheit zu ihrem Recht verhilft. So lange die Wähler sich das gefallen lassen, wird sich nichts ändern. Dr. Hans-Joachim Schemel, München