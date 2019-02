27. Februar 2019, 18:52 Uhr Weitere Briefe Attentäter-Mythos und eine Welthymne

Attentäter-Mythos

Ich schätze das Bemühen der SZ um die sachliche Darstellung der Persönlichkeiten, Fakten und Zusammenhänge der Geschehnisse im Münchner Revolutionsjahr vor 100 Jahren ("Katholik, Monarchist, Mörder" sowie Kommentar "Viel zu verdanken" vom 21. Februar). Es bezeugt die Notwendigkeit eines verantwortlichen Journalismus, wo die Politik entweder mit Geschichtsvergessenheit oder bewusstem Verschweigen auf Kurt Eisner (Markus: Söder 100 Jahre Freistaat Bayern) reagiert. Daher ein Lob für den Kommentar von Wolfgang Görl.

Anton Graf Arco-Valley, Eisners Mörder, der sein Opfer in Heimtücke hinterrücks mit zwei Kopfschüssen niederstreckte, erhält im Artikel von Hans Kratzer allein schon mit dem übergroßen Konterfei zu viel der Ehre. Der Autor verweist auf eine Reihe offener Fragen. Eine frühere Buchbesprechung von Heinz Abosch in der SZ (vom 13. Juni 1989, Friedrich Hitzer, Titel: Anton Graf Arco, Das Attentat auf Kurt Eisner und die Schüsse im Landtag) klärt schon einige der von Hans Kratzer beschriebenen offenen Fragen, zum Beispiel die Nähe zur Thule-Gesellschaft.

Die zeitgenössische Würdigung des Attentäters, des seinerzeit 22-jährigen beurlaubten Leutnants des Infanterie-Leibregiments, in München im Prozessumfeld und nach dessen Haftentlassung beim Erscheinen in seinem Geburtsort St. Marienkirchen im österreichischen Innviertel könnte nachdenklich stimmen. Sie wirkt makaber, hat aber irgendwie bis heute überlebt. Jedenfalls schimmert sie auch noch in der Jubiläumsfestschrift zur 375-Jahrfeier seines Passauer Gymnasiums (1987, S. 88) auf, wo er unter berühmten Offizieren rangiert. Es heißt dort: "Er war sich der ethischen Problematik seiner Tat, der Tötung von Kurt Eisner, zutiefst bewusst, glaubte sie aber aus Liebe zur bayrischen Heimat begehen zu müssen, um sie vor der Diktatur zu bewahren. Da er später auch ein überzeugter Gegner des Nationalsozialismus war und unter ständiger Überwachung durch dieses Regime stand, ist seine Grundhaltung glaubwürdig." Unterschwellig erhält sich so der Mythos des Herostrat.

Gottlob gibt es Zeitgenossen wie den Leserbriefautor Gert Hilger ("Der Kardinal und der Mörder", Leserbrief vom 21. Februar), der die Verquickung von Kardinal Faulhaber und der Grafenfamilie aufzeigt. Die Rolle der damaligen monarchietreuen Justiz, speziell der Zuordnung des Richters Georg Neidhardt, kann man in Otto Gritschneders Auseinandersetzung mit dem Adolf-Hitler-Prozess nachspüren.

Gespannt kann man auf die angekündigte Dissertation von Nanette Erdel sein, die zur Verschwörungstheorie Stellung nehmen könnte. Rüdiger Herrmann, Vornbach/Inn

Welthymne

Schön, dass "Imagine" von John Lennon als Ode an Europa gesungen wird ("Eine Ode an Europa" vom 25. Februar). Aber "Imagine" ist mehr als nur eine Ode an Europa, es ist eine Welthymne!

Jedes Land hat seine Hymne, auch der Kontinent Europa - nur die Welt hat noch keine. "Imagine" könnte es sein, gerade auch wegen des Textes. Nur Besitz- und Machtfetischisten und kleinkarierten religiösen Eiferern mag der Text nicht gefallen. John Lennon konnte sich in kürzesten Formeln punktgenau ausdrücken, das wird gerade auch bei "Imagine" deutlich. Auch verbindet "Imagine" in wunderbarer Weise höchste Rationalität mit tiefster Emotion, auch in Verbindung mit der genial einfachen und eingängigen Melodie, kurz, "Imagine" ist ein Welt- und Jahrhundertstück!

Sollte "Imagine" tatsächlich als Welthymne in Konkurrenz treten müssen mit einem anderen Lied, dann mit "Give Peace a Chance". Friedhelm Buchenhorst, Grafing

Ein Fall von sozialer Grausamkeit

"Recht unerbittlich" vom 2. Februar und Leserbrief "Empörender Zynismus" vom 25. Februar:

Mit Unverständnis und wachsendem Zorn habe ich den Beitrag über den Umgang mit der Holocaust-Überlebenden Berthe Spiegelstein gelesen. Wie niederträchtig und gemein kann/darf man in Deutschland sein? Wie kann man mit der alten Dame, einem NS-Opfer, so umgehen? Das betreffende Gesetz, das der 87-Jährigen eine Teilrente nach dem Tod ihres Mannes verweigert, gehört längst in den Mülleimer. Wo bleiben die Minister Spahn (CDU) und Heil (SPD), wo Vertreter aller Parteien, die so gern in Diskussionsrunden hocken? Und dann die unsägliche AOK, das Sozialreferat, das dem Münchener Oberbürgermeister Reiter/SPD untersteht. Es hatte die Stirn, Berthe Spiegelstein vorzuhalten, ihr verstorbener Mann habe ja im KZ für seine Arbeit keine Sozialbeiträge gezahlt. Zynismus pur. Und schließlich das unsägliche Urteil des Landgerichts München und das Schweigen des Landeskabinetts. Ach ja, das klammert sich noch immer an Nebensachen. Alle Verantwortlichen sollten so schnell wie möglich die ja schon lange bestehende Lücke des Bundesentschädigungsgesetzes in diesem Punkt ändern. Vielleicht gibt es ja noch mehr fragwürdige Fälle in dieser Rentenfrage. Schließlich: Wie viele vergleichbare Fälle gibt es in Deutschland. Noch schlimmer, wenn es nur wenige sein sollten. Harald Posny, Düsseldorf