Von einem Geheimtipp kann man beim Drei Mühlen schon längst nicht mehr reden: Selbst die große New York Times empfiehlt das kleine Wirtshaus im Dreimühlenviertel. Warum? Wegen des „besten Weißwurstfrühstück-Deals“ der Stadt. Jeden Tag gibt es von 10 bis 12 Uhr (und zwar bis Punkt 12 Uhr, nicht länger) zwei Weißwürste samt Brezn und Senf – für 2,95 Euro. Entsprechend voll ist es im Drei Mühlen: Wer am Wochenende einen Platz bekommen will, sollte unbedingt rechtzeitig reservieren.

Das Wirtshaus ist am Wochenende gut besucht. (Foto: Stephan Rumpf)

Neben Würsten, Obazda und Käsebrot steht auch Rührei auf der Karte. (Foto: Stephan Rumpf)

Der niedrige Preis ist wohl eine Mischung aus Überzeugung und Mengenvorteil. Sein Wirtshaus soll ein Ort für alle sein, sagt Pächter Christian Kagermaier. Seit bald zehn Jahren betreibt er das Drei Mühlen gemeinsam mit Florian Strauer (im Sommer gibt’s zum Jubiläum ein Straßenfest), außerdem den Alten Wirt in Ramersdorf, wo es das Frühstück zu den gleichen Konditionen gibt. 1000 Weißwürste an einem Sonntag, das ist keine Seltenheit für den Alten Wirt und das Drei Mühlen, erzählt Kagermaier. Den Preis haben sie binnen zehn Jahren nur im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung anheben müssen. An den jetzt knapp drei Euro will der Wirt nicht rütteln: „Das bleibt so!“, verspricht Kagermaier.

Neben dem Kassenschlager serviert er weitere Wurstwaren vom nahen Metzger Magnus Bauch (zum Beispiel als „Würstelparade De Luxe“, neben Weißwurst bestehend aus Wiener, Stockwurst, Regensburger und Debreziner, 10,95 Euro). Vegetarier müssen auf Obazda oder ein Käsebrot ausweichen. Letzteres ist genau das, was das Wort verspricht: eine große Scheibe Brot mit Butter und üppig Käse – ohne Schnickschnack, aber lecker (3,95 Euro). Auch das Rührei kann überzeugen.

Für was auch immer man sich letztlich entscheidet, zu allen Gerichten gleichermaßen empfiehlt sich das Augustiner-Bier. Ob das trendige alkoholfreie Helle, das unterschätzte Pils oder saisonale Spezialitäten wie den dunklen Doppelbock im Winter, die Palette ist groß. Doch auch hier gibt’s wie beim Frühstück natürlich einen Favoriten: Das Helle vom Holzfass. Eine eigens eingebaute Holzfasskühlung kühlt das Bier auf 0,8 Grad herunter. Wer da nicht Neujahrsvorsatz-getreu widerstehen kann, darf weiter fasten: nach dem Frühstück, von 12 Uhr mittags an.

Wirtshaus Drei Mühlen, Reifenstuelstraße 1, 80469 München, Tel.: 089 46135737, Münchner Frühstück täglich von 10 bis 12 Uhr.