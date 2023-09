Sein Appetit auf Weißwürste hat einem 33-jährigen Mann reichlich juristischen Ärger eingebracht. Am Mittwochmorgen holte er sich in der Kantine der Deutschen Bahn am Münchner Hauptbahnhof vier Weißwürste und biss von diesen ab. Als eine 66-jährige Mitarbeiterin ihn daraufhin zur Zahlung aufforderte, beleidigte und bedrohte er sie. Eine Kollegin alarmierte die Bundespolizei, woraufhin der Mann zu flüchten versuchte. Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch stellen.

Auch diese beleidigte und bedrohte er, weigerte sich außerdem, zur Dienststelle mitzukommen. Als ihn die Beamten an den Armen abführen wollten, wehrte er sich. In der Wache setzten ihn die Beamten auf eine Bank, woraufhin er sie von hinten angriff und versuchte, einem 30-jährigen Polizisten die Waffe sowie den Schlagstock zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Der aggressive Wohnsitzlose wurde zu Boden gebracht, gefesselt und in eine Zelle gebracht, wo er mit dem Kopf gegen die Zellentür schlug und sich dabei eine blutende Kopfwunde zuzog.

Vom hinzugerufenen Rettungsdienst wollte er sich nicht helfen lassen, die Platzwunde wurde deshalb im Krankenhaus versorgt. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie die Vorführung vor einem Haftrichter an. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.