Von Franz Kotteder

Dass Lokale und Bars mittlerweile zu Test- und Impfstationen werden, ist man schon fast gewöhnt. Das Café Kosmos in der Dachauer Straße hat sich zum Kosmos Impfsalon umbenann; dort wird schon seit Wochen praktisch unentwegt mit Biontech und Moderna geimpft (nach Terminvereinbarung unter www.cafe-kosmos.de). Auch der Club Harry Klein in der Sonnenstraße 8, ansonsten ja geschlossen, bietet nun wieder eine Impfwoche an, von Freitag bis kommenden Mittwoch, täglich von 18-22 Uhr (vorher kostenloses Ticket bei München-Ticket besorgen, www.harrykleinclub.de). Wer es beim Impfen gern ein bisschen festlicher hat, der kann aber auch zum großen Saal auf dem Nockherberg kommen - auch da wird geimpft. Die Wirte Christian Schottenhamel und Florian Lechner haben sich dort auch auf ihre Kernkompetenz besonnen und haben deshalb am Samstag noch ein besonderes Angebot unter dem Schlagwort Weißwurst-Impfen: Jeder, der sich zwischen elf und 15 Uhr impfen lässt, bekommt danach ein paar Weißwürste mit Senf und Brezen (Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, Samstag, 15. Januar, 11-15 Uhr, Anmeldung unter https://nockherberg.impfapp24.de).

Syrco Bakker begann als Tellerwäscher

Das Wirtshaus am Rosengarten ist nicht nur eine größere Ausflugsgaststätte mit bayerischer Wirtshauskost am Rande des Westparks. Immer wieder mal lädt Wirt Gerhard Rieder dort nämlich prominente Köche ein, die dann ein opulentes Menü mit ihren wichtigsten Gerichten präsentieren. Die Reihe Sterneköche im Wirtshaus wird nun am 19. März mit einem in Deutschland noch nicht so bekannten Star aus den Niederlanden fortgesetzt. Der 37-jährige Syrco Bakker begann, wirklich wahr, als Tellerwäscher und reiste einige Zeit als "Kochnomade" durch ganz Europa, um bei den besten Köchen zu lernen. Zu ihnen gehörten auch die Drei-Sterne-Köche Gordon Ramsay und Sergio Herman. Letzterer, so sagt Bakker, lieferte dann die entscheidenden Inspirationen für seinen eigenen Kochstil. Seit 2010 führt Bakker Hermans Restaurant Pure C in Cadzand, ganz am Südende der Niederlande, das mittlerweile auch schon mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Dort hat er auch ein Foodfestival für die Nordseeküste ins Leben gerufen. Er arbeitet vorrangig mit regionalen Produkten (Samstag, 19. März, 18 Uhr, pro Person 159 Euro, Wirtshaus am Rosengarten, Westendstraße 305, Reservierungen unter 57 86 93 00, www.wirtshausamrosengarten.de).