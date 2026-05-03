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Gelungene Premiere„Weinprobe für Anfänger“: Prickelnde Komödie im Theater im Bayerischen Hof

Lesezeit: 2 Min.

Gut dosiert: Dustin Semmelrogge, Stefan Rehberg, Moritz Lindbergh, Martin Armknecht und Natalia Avelon (von links) im wunderbaren Weinladen von Jacques.
Gut dosiert: Dustin Semmelrogge, Stefan Rehberg, Moritz Lindbergh, Martin Armknecht und Natalia Avelon (von links) im wunderbaren Weinladen von Jacques. Petra Schönberger/Komödie im Bayerischen Hof

In der französischen Komödie „Weinprobe für Anfänger“ stolpern die beiden Hauptfiguren unaufhaltsam aufeinander zu. Insbesondere Natalia Avelon glänzt mit einer hinreißend verhuschten Darbietung.

Kritik von Barbara Hordych

Es ist ihr feines Gespür für Wein, das die etwas verhuschte Adèle (Natalia Avelon) geradewegs zu Jacques (Moritz Lindbergh) führt. Oder zunächst einmal in dessen Weinladen. Der befindet sich in dem Stück „Weinprobe für Anfänger“ in der Komödie im Bayerischen Hof in einer Altstadtgasse, wurde von Jan Hax Halama mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und fungiert im Folgenden quasi selbst als Gastgeber.

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