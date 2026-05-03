Es ist ihr feines Gespür für Wein, das die etwas verhuschte Adèle (Natalia Avelon) geradewegs zu Jacques (Moritz Lindbergh) führt. Oder zunächst einmal in dessen Weinladen. Der befindet sich in dem Stück „Weinprobe für Anfänger“ in der Komödie im Bayerischen Hof in einer Altstadtgasse, wurde von Jan Hax Halama mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und fungiert im Folgenden quasi selbst als Gastgeber.