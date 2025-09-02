Wenn die Tage kürzer werden und das Abendlicht die Isar mit einem goldenen Schimmer überzieht, beginnt in München die Saison des guten Geschmacks. Winzer und Brenner reisen an, um in diversen Hallen und größeren Veranstaltungssälen ihre Produkte zu präsentieren. Und wer sich nicht auf sein eigenes Gespür im Supermarkt verlassen will, ist gut beraten, sich auf den Weinmessen und -events in München herumzutreiben. Dort kann man sich direkt vom Erzeuger beraten zu lassen und sich mit dessen Produkten eindecken, ob für den Eigenbedarf oder als Geschenke. Weihnachten kommt ja ganz sicher.

Für die Hersteller selbst ist die Stadt eine Art Magnet: Es wird wohl kaum einen unter ihnen geben, der nicht gern in München aktiv wird. Immerhin liegt die Stadt allein mit ihren Pro-Kopf-Ausgaben für Wein mit 140 Euro pro Jahr deutlich höher als der Rest Deutschlands, in dem durchschnittlich gerade einmal knapp 91 Euro pro Jahr dafür berappt werden.

Kein Wunder also, dass sich die Stadt gerade im Herbst, in dem wegen der Weinlesen die Lager der Hersteller geräumt werden müssen, in ein Paradies für alle verwandelt, die sich für Genuss interessieren. Auf eine der wichtigsten internationalen Messen werden sie allerdings in diesem Jahr verzichten müssen: Die Forum Vini mit ihren internationalen Erzeugern wird erst 2026 wieder in München zu erleben sein. Aus personellen Gründen, wie vom Veranstalter, dem Meininger Verlag, zu erfahren ist.

Premium ohne Promille

Um alkoholfreie Alternativen zu Wein und Spirituosen geht es beim Freyheit Festival. (Foto: Oliver Berg/dpa-tmn)

Bevor es richtig Herbst wird, wollen die Veranstalter Alexander Gottschalk, Chris Hiery und Moritz Zyrewitz in München noch ein Zeichen setzen – dafür, dass Genuss und Spaß an Getränken nicht unbedingt automatisch an Alkoholkonsum gebunden sind. Die Veranstalter haben deshalb die erste komplett alkoholfreie Messe ins Leben gerufen: das Freyheit Festival. Am Samstag, 6. September, zwischen 11 und 19 Uhr werden also Flaschen und Gläser in satten Farben in der Alten Paketposthalle, genauer gesagt im Pineapple Park, klirren: Gefüllt etwa mit alkoholfreiem Gin Tonic, Zero-Weinen oder -Sekten, Bieren oder schmackhaften anderen Null-Promille-Getränken wie Sparkling Tea, Säften und Verjus.

Insgesamt kündigt die Veranstalterin an, mehr als 100 verschiedene Drinks von 52 Produzenten zum Verkosten anzubieten: von Craft-Soda bis Kombucha, von Spirituosen ähnlichen Getränken bis hin zu Wein, der es in der entalkoholisierten Variante dennoch nicht an rebsortentypischen Aromen missen lässt. Streetfoodstände bieten Snacks an – von herzhaft bis vegan. Für entspannte Festival-Vibes zeichnen mehrere DJs verantwortlich. In speziellen Masterclasses können neue Geschmackswelten entdeckt werden. Wer also neugierig genug ist, um sich darauf einzulassen, wird dort sicherlich eines feststellen: Sogar Verzicht kann voller Geschmack sein. Tickets können bereits vorab im Internet für 19 Euro, ermäßigt für Studierende für zehn Euro, erworben werden. Vor Ort werden an der Tageskasse 24 Euro fällig, für zwei Personen 32 Euro.

Freyheit Festival, 6. September, Pineapple Park (Alte Paketposthalle), Arnulfstraße 195, freyheit-festival.de

Die Pfalz in der Residenz

Schauplatz für eine Weinmesse: die Pfälzer Weinstube in der Residenz in München (Foto: Robert Haas)

Wenn der Herbst nun richtig Einzug hält, lässt sich in der Pfälzer Residenz Weinstube die Lebensart dieser deutschen Weinregion spüren. In den hohen Räumen mit ihren Säulen und Gewölben schenken Winzerinnen und Winzer bei der Pfälzer Weinmesse am Samstag, 27. September (14 bis 20 Uhr) und Sonntag, 28. September (13 bis 18 Uhr), ihre Erzeugnisse aus: Rieslinge etwa, die nach Mineralität und Apfel, Pfirsich, Aprikosen, Zitrusfrüchten oder exotischen Früchten wie Maracuja und Mango schmecken. Oder Spätburgunder, die Wärme und Tiefe vermitteln mit ihren Aromen von Kirschen, Beeren und Kräutern.

Die Pfälzer Weinmesse hat einen eher familiären Charakter: Man steht mit dem Glas in der Hand dicht bei den Produzenten, hört ihre Geschichten von Weinbergen und Erntejahren und spürt den Stolz in ihren Stimmen. Wer die Pfalz liebt, fühlt sich hier für ein Wochenende fast wie zu Hause.

Pfälzer Weinmesse, 27. und 28. September, Pfälzer Residenz Weinstube, Residenzstraße 1, pfaelzerweinstube.de

Burgenland trifft Steiermark

Im Werksviertel treffen sich im Herbst Winzerinnen und Winzer aus dem Burgenland und der Steiermark, um Besuchern ihre Weine und deren Anbaugebiete zu präsentieren. (Foto: Stephan Rumpf)

Am Donnerstag, 16. Oktober, verwandelt sich die Tonhalle im Werksviertel in eine Bühne für Österreichs Weinwelten. Mehr als 75 Winzerinnen und Winzer füllen die Gläser mit 350 verschiedenen Weinen: von Blaufränkisch, Sauvignon Blanc bis hin zum Gelben Muskateller.

Besucher schlendern dort von 15.30 bis 20 Uhr in entspannter Atmosphäre von Stand zu Stand, der Duft dichter Rotweine mischt sich in der Nase mit frischen Aromen der Steiermark. Im Ticketpreis sind gleich zwei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils acht Euro enthalten – eine Einladung, die Lieblingsflaschen sofort mit nach Hause zu nehmen. Ergänzt wird das Erlebnis durch Impulsvorträge fürs Fachpublikum (von 14.30 Uhr an) und Sonderverkostungen, die Einblicke in die Regionen geben. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 19 Euro, an der Tageskasse 25 Euro.

Burgenland trifft Steiermark, 16. Oktober, Tonhalle, Atelierstraße 24, culinarium-bavaricum.de

Klassiker in den Gewölben

Bis 1984 war die Praterinsel Produktionsstätte der Anton Riemerschmidschen "Königlich bayerische privilegierte Weingeist-, Spiritus,- Likör- und Essfabrik". Mittlerweile finden hier viele verschiedene Veranstaltungen und Events statt: im Herbst auch wieder die „Wein München“. (Foto: Stephan Rumpf)

Einen Tag später, am Freitag, 17. Oktober, öffnet die traditionsreiche „Wein München“ ihre Pforten auf der Praterinsel. In den authentischen Gewölben der ehemaligen Likörfabrik Riemerschmid verströmen die Ziegelmauern gelebte Geschichte, Gläser schimmern im Kerzenlicht. 120 Aussteller bringen etwa 900 Weine mit, viele davon frisch gefüllt aus dem Jahrgang 2024. Man schlendert durch die Gänge, probiert etwa Riesling aus der Pfalz, Syrah aus Südfrankreich oder spritzigen Sekt aus Franken.

Hier geht es nicht nur ums Trinken, sondern ums Erzählen: Die Winzerinnen und Winzer von der Mosel, von der Saar, Ruwer, Ahr und Nahe, aus dem Rheingau, aus Franken, Rheinessen, Baden, Württemberg und der Pfalz sowie aus Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Österreich oder auch von Übersee sprechen über Böden, Wetter, Ausbau und die speziellen Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Besucher notieren Favoriten oder bestellen gleich für die Feiertage. Die Tickets kosten im Online-Vorverkauf 18 Euro, an der Tageskasse 20 Euro. Die Weinvernissage beginnt am Freitag um 13 Uhr (bis 19 Uhr), in den beiden darauffolgenden Tagen können sich die Besucher von 12 Uhr an bis 19 Uhr durch die Erzeugnisse probieren.

Wein München Herbst, 17. bis 19. Oktober, Praterinsel München, Praterinsel 1–3, webermesse.de

Markt für alle Sinne

An vielen Ständen auf der Food & Life darf man auch probieren. (Foto: Robert Haas)

Wenn die Heim + Handwerk ihre Tore öffnet, ist auch Zeit für Genuss – und zwar auf der Food & Life, die parallel dazu vom 12. bis 16. November (9.30 bis 18 Uhr) abgehalten wird. Egal, wo die eigenen Vorlieben liegen, ob im Bereich Aufstriche, Gebäck, Feinkost, Fleisch und Wurstwaren, Getränke oder Gewürze: Auf dieser Messe dürfte schlichtweg jede Genießerin und jeder Genießer fündig werden. Schon beim Eintreten liegt ein Gewirr aus Düften in der Luft: frisch gerösteter Kaffee, geschmolzene Schokolade, würziger Käse.

Mehr als 250 Aussteller machen die Messe zum größten kulinarischen Marktplatz Süddeutschlands. Man probiert hier ein handgemachtes Olivenöl, dort einen neuen Essig. Auf Live-Bühnen zeigen Köche, was sich aus den Zutaten zaubern lässt. Zudem wird ein Bartender-Wettbewerb ausgelobt: Gemeinsam mit anderen Profis soll hier ein neuer Aperitif für Bayern entwickelt werden. Auf www.food-life.de kann man sich dafür anmelden. Dort soll auch im Laufe des Herbsts das genaue Programm veröffentlicht werden, ebenso wird dann dort der Ticketshop freigeschaltet.

Food & Life, 12. bis 16. November, Messegelände München, Willy-Brandt-Allee, food-life.de

Gläser voller Wärme

Der Exportschlager auf der Insel Islay in Schottland ist Whisky. (Foto: Xivan Kuprevich /Imago)

Bald werden die Abende lang, dunkel und kühl. Die perfekte Kulisse also für einen Whisky, am besten noch genossen vor einem flackernden, wärmenden Kaminfeuer. Dies können zwar der neue Veranstaltungsort, die denkmalgeschützte Wappenhalle in München-Riem, und die Messe „München Whisky & Spirits“ nicht bieten, aber dafür funkeln dort vom 21. bis 23. November bernsteinfarbene und braune Tropfen im Glas.

Kenner diskutieren über Fasslagerungen bei Whisky, Einsteiger lassen sich von Experten in Masterclasses an die Hand nehmen. Gemeinsam genießen – so lautet das Motto. Die Auswahl reicht von schottischen Klassikern über japanische Raritäten bis zu karibischem Rum. Dazwischen mixen Bartender edle Cocktails. Die Messe verbindet Wissen und Atmosphäre – ein Fest für alle, die die sanfte Wärme von Whisky im Glas lieben. Dazu gibt es außergewöhnliches Foodpairing zu erleben sowie ausgewählte Köstlichkeiten zu genießen – und sogar besonderen Champagner zu verkosten. Das Ein-Tages-Ticket kostet 22 Euro, zwei Tage 37 Euro und drei Tage 47 Euro. Die Messe beginnt am Freitag, 21. November, um 16 Uhr (bis 21 Uhr). Am Samstag, 22. November, ist sie von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 23. November, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

München Whisky & Spirits, 21. bis 23. November, Wappenhalle in München-Riem, Konrad-Zuse-Platz 7, muenchen-spirits.de