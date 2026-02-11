Granatrote Farbe, fruchtiges Bukett, Aromen von Brombeeren und Schokolade – keine unübliche Beschreibung auf einem Flaschenetikett. Wein ist komplex, manch einer traut sich angesichts der Vielzahl möglicher Geschmäcker vielleicht nicht so richtig in eine Weinbar. Doch die von Michael Künstler am Johannisplatz ist anders: Die Einrichtung ist schlicht und wird durch warmes Licht gemütlich, im Hintergrund läuft Musik aus den 1980er-Jahren. Selbst, wer kein Sommelier ist, fühlt sich gleich wohl. Dass sich alles um Wein dreht, ist trotzdem gleich klar: Zur Dekoration gehören unzählige, ordentlich aufgereihte Flaschen.

Seit einem Jahr ist die Bar in Haidhausen beheimatet, davor war sie mehrere Jahre lang im Glockenbachviertel. Möglichst lässig solle es sein, sagt Betreiber Künstler. „Wir wollen es nicht spießig. Jeder soll sich wohlfühlen.“ So sollen die Gäste locker mit dem Thema Wein in Kontakt kommen und mögliche Berührungsängste verlieren.

Auf der Karte stehen fast ausschließlich Weine aus Deutschland, dazu ein paar aus Österreich. Das ist eine bewusste Entscheidung: Künstler absolvierte vor 20 Jahren die Ausbildung zum Sommelier, erzählt er. Dabei habe er festgestellt, dass hierzulande vor allem Weine importiert werden. „Deutsche trinken keine deutschen Weine.“ Zu Unrecht, sagt Künstler, örtliche Winzer hätten viel zu bieten. Es müsse nicht immer Italien oder Spanien sein, man könne auch in Rheinhessen einen guten Wein kaufen. Um die Qualität zu garantieren, pflegt der Gastronom persönlich den Kontakt zu den Produzenten: Er will wissen, woher das Getränk kommt, wo die Reben wachsen, wie in der Kellerei gearbeitet wird.

Auch seine Gäste können die Winzer, die Künstler beliefern, bei regelmäßig stattfindenden Weinverkostungen und Veranstaltungen kennenlernen. Viele davon sind schließlich Weinkenner und Interessierte. In das kurz nach Feierabend noch leere Lokal strömt beim Besuch wenig später eine Gruppe, die der Betreiber vertraut begrüßt. Man scheint sich zu kennen, viele kommen immer wieder.

Die Weinbar von Michael Künstler befindet sich am Johannsiplatz. (Foto: Robert Haas)

Passend zum Wein gibt es Käse- und Wurstplatten, sowie Flammkuchen und eine Schokoladentarte. (Foto: Robert Haas)

In der kleinen Weinbar kann man den Wein nicht nur vor Ort genießen, man kann ihn auch kaufen. (Foto: Robert Haas)

Aber auch Menschen ohne Weinerfahrung werden mit der Karte nicht allein gelassen. Wer Hilfe bei der Auswahl braucht, wird beraten: Die Begleitung wünscht sich an diesem Abend einen Rotwein, kräftig soll er sein. Künstler bringt einen kleinen Schluck eines Cuvées aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Saint Laurent. „Oh, ja“, lautet das Fazit. Alle offenen Weine könne man immer erst probieren, bevor man sich entscheide, sagt der Sommelier. Preislich liegen sie zwischen 5 und 9,50 Euro.

Zum Wein gibt es Snacks, etwa einen Flammkuchen mit Birne und Ziegenkäse (14 Euro), der durchaus satt macht. Gut zum Teilen sind die verschieden großen Platten mit Wurst- oder Käseauswahl (ab 10 Euro). Letztere passt vor allem zum Rotwein perfekt, genauso wie die Schokoladentarte (6 Euro), von Künstlers Frau gebacken und intensiv-schokoladig.

Wenn die Bar schließt, muss der Abend aber nicht enden: Wer einen Wein gefunden hat, der ihm schmeckt, kann eine Flasche davon in der angeschlossenen Weinhandlung kaufen – oder mehrere.

Künstler's Weinbar, Johannisplatz 11, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 16 bis 23 Uhr