Wer soll mein Gast sein? Diese Frage sollte sich jeder angehende Wirt und jede angehende Wirtin früher oder später stellen. Für Emilia Weber war sie richtungsweisend, was die Gestaltung ihres ersten eigenen Lokals angeht. Die 27-Jährige hat vor wenigen Wochen Emilias Tagesbar im Glockenbachviertel eröffnet und damit den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.

Weber ist eigentlich gelernte Versicherungskauffrau, ihr Herz habe aber schon immer für die Gastronomie geschlagen, erzählt sie. Sie kellnerte viele Jahre lang und betreute zuletzt als Event-Managerin Großveranstaltungen im Paulaner am Nockherberg. Ihr damaliger Chef, Nockherberg-Wirt Florian Lechner, habe sie in ihrem Wunsch bestärkt, ein eigenes Lokal zu eröffnen, sagt Weber.

So begab sie sich auf Standort-Suche und wurde in der Westermühlstraße fündig, wo bis Anfang August noch die Bar Davide zu finden war. An deren Einrichtung musste Weber kaum etwas ändern: Der meterlange Deckenspiegel hängt noch immer und lässt den kleinen Gastraum größer erscheinen. Dazu ein kleiner Bartresen vor offener Küche und ein Wandregal voller Weinflaschen.

Beim Bestücken dieses Regals stellte sich Weber besagte Frage, für wen sie eigentlich Weine auswählt, und da kam ihr ihre Mutter in den Sinn: „Meine Mama trinkt gerne Wein, ist aber keine Expertin und will keinen Katalog mit Hunderten Positionen vorgelegt bekommen“, erklärt Weber. Deshalb bietet sie nun wenige ausgewählte offene Weine an, sodass die Auswahl nicht überfordert und trotzdem für jeden etwas dabei ist, von Weiß, Rot und Rosé bis zum Schaumwein.

Wer doch tiefer einsteigen mag, kann nach der gesonderten Weinliste fragen. Fürs gepflegte Daydrinking stehen außerdem verschiedene Spritz und Cocktails auf der Karte, dazu gibt es durchgehend Flammkuchen, Sandwiches und Brotzeit sowie eine wechselnde Tageskarte mit Bistro-Gerichten. Für Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt. Webers Großmutter beliefert ihre Enkelin nämlich mehrmals pro Woche mit selbst gebackenem Kuchen (Emilias Tagesbar, Westermühlstraße 39, Mittwoch bis Freitag und Montag 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr, Telefon 089/37460768)

Miso-Paste trifft Wein

Dass Wein nicht überfordern und sein elitäres Image ablegen sollte, das hat sich auch Christian Hiery zur Mission gemacht. Vor gut einem Jahr gründete der Sommelier und Spross einer Pfälzer Winzerfamilie das Projekt Rebensache. Im Rahmen von Tastings, Workshops und privaten Feiern lädt er dazu ein, Berührungsängste mit Wein abzubauen und herauszufinden, was einem selbst gut schmeckt.

Für eine besondere Dinner-Reihe im kommenden Herbst und Winter hat sich nun Hiery mit Christine Thomas von Chirp Food zusammengetan. In ihrer Giesinger „Miso-Manufaktur“ stellt die Wildpflanzen- und Pilz-Expertin selbst Miso-Pasten her und experimentiert mit allem, was das Thema Fermentation hergibt. Und weil der Umami-Geschmack aus Fermentiertem und Wein besonders gut zusammengehen, stellen Hiery und Thomas gemeinsam ein Dinner mit Weinbegleitung namens Vino & Miso auf die Beine.

An drei Abenden servieren sie jeweils sieben Gänge, die von Hierys Weinen im Geschmack mal harmonisch unterstützt, mal kontrastierend herausgefordert werden. „Manche Kombinationen dürfen ruhig auch krachen und provozieren“, findet Hiery. Zu Tomaten mit Mandarinen-Miso und Pfeffer reicht er etwa einen erfrischenden Bio-Rosé vom Weingut Andres. Und zum frischen Apfel mit Mohn-Miso gibt es einen fast schon bitteren Orange-Wein aus Norditalien. Von Schaum- und Naturwein bis zu rotem und süßem Wein werde alles vertreten sein.

Die Event-Reihe wird in der Produktionsstätte von Chirp Food stattfinden. Am dritten und letzten Termin im Januar bieten Hiery und Thomas außerdem eine rein alkoholfreie Getränkebegleitung zum Menü an – so muss bei diesem Termin niemand seinen Dry January unterbrechen (Vino & Miso am 8.10., 27.11. und 15.1. jeweils ab 18.30 Uhr, Schönstraße 10, Menü mit Getränkebegleitung, Wasser und Brot 89 Euro p.P., Anmeldung über www.chirpfood.com und www.rebensache.de).