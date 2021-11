Während in München Christkindlmarkt und Winter-Tollwood dem Coronavirus zum Opfer fallen, feiert man in Bayreuth am Fuße des Grünen Hügels munter und mitunter sogar maskenlos.

Von Thomas Anlauf

Bayreuth ist immer eine Reise wert. Das wusste schon Richard Wagner, der zwar einst in München an der Brienner Straße einen vorübergehenden Unterschlupf hatte, aber letztlich doch am Grünen Hügel seine wahre Heimat fand. Derzeit thront der Grüne Hügel etwas herbstbraun über der glühweinvernebelten Stadt. Ja, Glühwein. Während in München die Buden in der Fußgängerzone vor ihrer Zeit verschwinden und auch das Winter-Tollwood wieder einmal vom Virus plattgemacht wird, grölen die Oberfranken gerade am Christkindlesmarkt mit einem Wörschdla in der Goschn "Steuermann, her! Trink mit uns!".

Während selbst Corona-Söder nun traurig über seinen abgesagten Nürnberger Christkindlesmarkt schlendern muss und höchstens den einsam wachenden Weihnachtsbaum umarmen kann, knutschen sich die Bayreuther maskenlos und gnadenlos am Glühweinstand. Selbst am vergangenen Totensonntag waren an der Bretterbudenlandschaft des dortigen "Winterdorfs" nicht nur verkaterte Einheimische zu sehen, sondern auch Münchnerinnen und Münchner auf Christkindlmarkt-Entzug. Das Gelage in der Fußgängerzone auf der dortigen Maximilianstraße hat selbst Münchner Studenten, die in Bayreuth die Uni besuchen, offenbar so benebelt, dass sie behaupten, der Christkindlesmarkt sei schon seit 15. Oktober geöffnet. Das würde zumindest erklären, weshalb der Glühwein dort wie Marmelade schmeckt.

Aber spätestens nach zwei Töpfchen des süßlichen Zeugs muss selbst der gestandenste Münchner zurück in den Zug und mit röhrendem Kopf heim in die oberbayerische Glühwein-Diaspora. Auf den Lippen lallt es leise "Oh zahme Kunst der Zauberin, die nur Balsamtränke noch braut", und schon taucht Pasing vor dem benebelten Kopf auf. Der Zugführer kichert bei der Durchsage komisch und bedauert, dass wegen "der baulichen Situation des Münchner Hauptbahnhofs" nun dort die Endstation sei. Kurz darauf erscheint auf dem Fahrtzielanzeiger an der Decke ein kryptisches Ziel: "einsteigen!", und als Zwischenhalt steht dort: "bitte nicht". Da dämmert es dem kurzzeitig Weggedämmerten. Das muss er sein, der Rausch der Nibelungen.