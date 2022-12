Im Gasteig HP8 gibt es an Heiligabend zwei Konzerte. Die Veranstaltung hat in München Kultstatus. Nicht zuletzt, weil der Geschäftsführer Max Wagner dann einmal nicht als Manager auftritt, sondern als Sänger.

Von Susanne Hermanski

Vor den Feiertagen ist Münchens Veranstaltungskalender übervoll, an Heiligabend selbst ist es in Sachen Kultur eher still. Außer im Gasteig: Seit mehr als 20 Jahren lädt er dazu ein, mit klassischer Festmusik und Liedern zum Mitsingen den gemütlichen Teil der Weihnachtszeit einzuleiten. Und seit Max Wagner Geschäftsführer des Gasteigs ist, gibt es einen Geheimtipp obendrein: Der Mann, der übers Jahr ganz Manager ist, besinnt sich dann auf seine erste berufliche Ausbildung - zum Sänger.

Was genau er vorträgt, ist bis zur letzten Minute ein Geheimnis. Weil viele Mitarbeiter und Wegbegleiter des Hauses zu "Weihnachten im Gasteig" kommen, ist es aber immer ein besonderer Moment. Das übrige Programm steht fest. So singt neben Tenor Nutthaporn Thammathi der Chor der KlangVerwaltung. Dessen Dirigentin Christiane Büttig ist Leiterin des Konzerts. Sie mischt traditionelle Lieder wie "Macht hoch die Tür" mit klassischen Werken wie Puccinis "Nessun dorma". Mit dabei: das Arcis Saxophon Quartett und Hansjörg Albrecht am Klavier. Heuer führt erstmals BR-Moderator Maximilian Maier durchs Programm.

Weihnachten im Gasteig 2022, Samstag, 24. Dezember, 14 Uhr und 16 Uhr, Gasteig HP8, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Straße