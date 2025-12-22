Christmetten, Chöre und andächtige Momente, mitunter in Kombination mit festlicher Musik oder Konzerten – so präsentieren die großen christlichen Konfessionen ihr Weihnachtsprogramm. Eine Auswahl von Gottesdiensten und Veranstaltungen an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen.

Katholische Kirchen

Zum Heiligen Abend feiert Dompfarrer Klaus Peter Franzl im Liebfrauendom um 16 Uhr einen Gottesdienst; von 21.40 Uhr an stimmt Musik auf die feierliche Christmette ein, die um 22 Uhr beginnt, zelebriert von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx; der Domchor, das Orchester und Solisten tragen die „Pastoralmesse“ von Karl Kempter vor. In St. Bonifaz gestaltet das Streichorchester die Kinderchristmette um 16 Uhr; die Christmette beginnt um 22.30 Uhr, untermalt durch weihnachtliche Lieder und Motetten.

Um 16 Uhr sind Familien zu einer Kinderkrippenfeier nach St. Ludwig eingeladen; um 22 Uhr beginnt die Christmette mit Predigt von Christoph Breitsameter. In der Theatinerkirche beginnt die Christmette zum Heiligen Abend um 20 Uhr, Orgel und Trompete lassen Weihnachtslieder erklingen, Pater Johannes Zabel OP predigt zum Thema „Menschlichkeit und Göttlichkeit verbinden sich“. Die Jesuiten von St. Michael laden um 12.30 Uhr zu einer „Atem.Pause“ mit Orgel und Impuls ein; um 16 Uhr findet eine Krippenfeier mit Pater Martin Stark SJ statt; um 22 Uhr beginnt die Christmette, in der Chor, Orchester und Solisten Joseph Gabriel Rheinbergers „Messe in A-Dur op. 126“ vortragen.

In der Bürgersaalkirche wird um 16 Uhr eine Heilige Messe zu Heiligabend in englischer Sprache gefeiert; in der Christmette um 22 Uhr mit Pater Karl Kern SJ erklingt die „Pastoralmesse“ von Mozart, das Augustiner Christkindl wird „ausgesetzt“ und bleibt bis zum 6. Januar in der Oberkirche, bevor es wieder in die Vitrine des Museums im Erdgeschoss zurückkehrt. In St. Ursula beginnt um 17 Uhr die Ankündigung des Weihnachtsfestes nach dem römischen Martyrologium mit weihnachtlicher Musik von Lauridsen, Rutter, Eccard, Mendelssohn und anderen; um 23 Uhr feiert die Gemeinde Christmette mit Eucharistiefeier.

Die Christmette um 22 Uhr in St. Paul untermalen Jost Hecker am Cello und Peter Gerhartz an der Orgel. Um 13 Uhr beginnt eine Christmette für Hörbehinderte und Taubblinde in St. Elisabeth. In der Asamkirche versammeln sich Gläubige um 17 Uhr zur Christmette. In der Christmette um 22.30 Uhr in St. Peter erklingt die „Pastoralmesse G-Dur op. 24“ von Karl Kempter. Die Gemeinde von St. Maximilian feiert ihre Christmette mit Pfarrer Rainer Maria Schießler um 22 Uhr in der Nazareth-Kirche in Berg am Laim. In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt beginnt um 15.30 Uhr ein Kinderkrippenspiel; um 22 Uhr läuten die Glocken zur Christmette.

Gelegenheit, ein Krippenspiel zu besuchen, haben Familien außerdem um 15 Uhr in St. Sylvester, um 15 Uhr in St. Ursula, um 16 Uhr in Herz Jesu Neuhausen, um 16 Uhr in St. Joseph, um 16 Uhr in St. Rupert, um 16 Uhr in St. Andreas, um 16.30 Uhr in St. Paul und um 17 Uhr in St. Anna.

Am ersten Weihnachtsfeiertag zelebriert Erzbischof Reinhard Kardinal Marx um 10 Uhr im Liebfrauendom eine feierliche Bischofsmesse zum Hochfest der Geburt des Herrn, der Domchor und das Orchester tragen unter anderem Otto Nicolais Messe in D „Puer natus est“ vor; in der Pontifikalvesper um 17 Uhr erklingt Musik von Max Eham und Joseph Schnabel. Im Festgottesdienst um 10 Uhr in St. Bonifaz lassen die Stiftskantorei und Solisten Mozarts „Missa brevis in G“ erklingen. Das festliche Hochamt zu Weihnachten um 10 Uhr in St. Ludwig gestaltet der Kirchenchor.

In St. Kajetan feiern die Dominikaner um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle, die unter anderem die „Missa brevis in G (KV 140)“ von Mozart, „Transeamus“ von Schnabel und „Stille Nacht“, arrangiert von Robert Mehlhart OP, intoniert. Im Festhochamt um 11 Uhr in Heilig Geist ist Anton Diabellis „Pastoralmesse in F“ sowie Schnabels „Transeamus“ zu hören. Die Jesuiten von St. Michael laden um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst mit Solisten, Chor und Orchester ein.

In St. Paul präsentiert das Ensemble für Alte Musik von 11 Uhr an weihnachtliche Musik des 18. Jahrhunderts. In St. Peter versammeln sich Gläubige um 10 Uhr zu einem lateinischen Hochamt, es erklingt Joseph Haydns „Nicolaimesse Hob. XXII: 6“. In der Asamkirche beginnt um 10 Uhr ein Heiliges Amt. Das Weihnachtshochamt für die Pfarrei Heilige Edith Stein findet um 18.30 Uhr in St. Rupert statt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag feiert Prälat Lorenz Wolf im Liebfrauendom um 10 Uhr einen Gottesdienst zum Fest des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers. Domsingknaben, Junge Kantorei und Orchester tragen Mozarts „Missa brevis in G (KV 140)“ vor. Die Benediktiner von St. Bonifaz laden Familien um 10 Uhr zu ihrer Pfarr- und Konventmesse zum 2. Weihnachtsfeiertag mit Liedern und weihnachtlicher Orgelmusik ein.

Im lateinischen Hochamt um 10.30 Uhr in St. Kajetan lassen Musiker unter anderem die „Missa brevis in B (KV 275)“ für Chor, Orchester und Solisten von Mozart erklingen. In der Festmesse um 10 Uhr in St. Michael tragen Solisten, Chor und das Orchester St. Michael die „Nelson-Messe“ von Joseph Haydn vor. In der Bürgersaalkirche feiert Pater Karl Kern SJ um 11.30 Uhr einen Festgottesdienst, Sopran und Orgel lassen Christmas Carols wie „The snow lay on the ground“, „Blessed assurance“ und „Minuit chrétien“ erklingen. In St. Paul spielt das Instrumentalensemble in der Heiligen Messe um 11 Uhr Arcangelo Corellis „Concerto grosso op. 6 Nr. 8 g-moll“.

In der Isarvorstadt versammeln sich Gläubige um 10 Uhr in St. Anton zu einer feierlichen Messe mit festlicher Musik für Orgel und Trompete. In der Heiligen Messe um 11.30 Uhr in St. Ludwig predigt am zweiten Weihnachtsfeiertag Pater Eberhard von Gemmingen SJ. In St. Peter wird um 10 Uhr ein lateinisches Hochamt gefeiert, es erklingt Josef Gabriel Rheinbergers „Missa in navitate Domino“. Ebenfalls um 10 Uhr versammeln sich Gläubige in der Asamkirche zu einem festlichen Amt; um 20 Uhr beginnt ein Konzert, Ai Endo an der Barockvioline und Stefan Moser an Orgel und Cembalo präsentieren Werke von Bach, Corelli, Schmelzer und weiteren.

Evangelische Kirchen

An Heiligabend beginnt in St. Matthäus um 11.30 Uhr die Matthäusweihnacht mit Pfarrer Thomas Römer, um 14.30 Uhr eine Kinderweihnacht mit Vikarin Anna Weingart, um 16 Uhr findet eine Christvesper mit Pfarrer Thomas Römer und dem Münchner Motettenchor statt, Pfarrerin Friederike Bäumer lädt um 18 Uhr zur Christvesper ein, um 22 Uhr beginnt eine Christmette mit Pfarrer Norbert Roth und den Matthäus-Madrigalisten (die Gottesdienste um 14.30, 16, 18 und 22 Uhr werden zudem unter www.stmatthaeus.de übertragen).

Pfarrerin Sabine Geyer lädt um 16 Uhr zu einer Christvesper mit Mitgliedern des Markus-Chores und anschließendem Weihnachtscafé in St. Markus ein, um 23 Uhr beginnt eine Christmette mit Stadtdekan Bernhard Liess. Im Gemeindesaal der Emmauskirche findet um 23 Uhr eine Christmette mit dem Münchner Konzertchor und Pfarrer Wolfram Nugel statt. In St. Johannes beginnt um 14.30 Uhr ein Gottesdienst für Familien mit Kleinkindern mit Pfarrerin Nina Spehr, um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrer Marcel Weber und dem Nachwuchschor der Singschule St. Johannes. Um 18 Uhr lädt Kirchenrätin Sandra Bach zu einer Christvesper mit dem Kinder- und Jugendchor der Singschule St. Johannes ein, und um 22 Uhr beginnt eine Christnacht mit Pfarrerin Nina Spehr und dem Blechbläserensemble „Preysingbrass“.

In der Stephanuskirche beginnt mit Pfarrerin Annette Schumacher um 13.30 Uhr ein Zwergerlgottesdienst mit Krippenspiel und um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Mit Pfarrer Rolf Hartmann findet um 17 Uhr eine Christvesper mit dem Nymphenburger Kantatenchor und Quempassängern und um 21 Uhr eine Christmette statt, um 23 Uhr beginnt mit Pfarrer Edson Schumacher die Jugend-Christnacht.

Prädikantin Miriam Falkenberg lädt die Gemeinde St. Lukas um 15 Uhr zu einem Familiengottesdienst zum Thema „Mache dich auf“ in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein, um 17 Uhr beginnt eine Christvesper mit Mitgliedern des Lukas-Chores. Mit Prädikant Florian Büttner findet um 14.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Lutherkirche statt, Pfarrer Micha Boerschmann lädt um 15 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst auf der Wiese im Rosengarten (Sachsenstraße 2) und um 17.30 Uhr zu einer Christvesper in der Kirche ein, um 23 Uhr beginnt eine Christmette mit anschließender Feuerzangenbowle mit Diakon Oliver Skerlec.

In der Erlöserkirche findet um 14.30 Uhr ein Zwergerlgottesdienst mit Krippenspiel und um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrerin Annette Steck statt, um 18 Uhr beginnt eine Christvesper mit dem Chor der Erlöserkirche und Pfarrer Andreas Braveny, um 23 Uhr findet eine Christnacht mit Pfarrerin Annette Schumacher statt. Pfarrerin Stephanie Mages lädt um 14 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Singspiel des Kinderchores und um 15.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Singspiel des Teeniechores in die Christuskirche ein.

Mit Pfarrer Michael Trimborn findet um 11 Uhr ein Gottesdienst für Groß und Klein und um 17.30 Uhr eine Christvesper in der Kreuzkirche statt, um 15.30 Uhr beginnt eine Familienweihnacht mit Krippenspiel mit Pfarrerin Elke Schwab. Mit Diakon Kai Deinat findet um 22.30 Uhr die Jugendweihnacht statt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag beginnt in St. Matthäus um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Landesbischof Christian Kopp und dem Münchner Motettenchor, der Gottesdienst wird live im Bayerischen Rundfunk übertragen. Pfarrerin Dorothee Hermann lädt die Gemeinde der Versöhnungskirche um 17 Uhr zur Waldweihnacht mit Posaunenchor am Hartelholz (Waldrand der Panzerwiese) ein, Treffpunkt zum gemeinsamen Weg mit Fackeln und Kerzen ist um 16.15 Uhr an der Versöhnungskirche. In der Himmelfahrtskirche Pasing findet um 11 Uhr eine alpenländische Weihnacht mit Vokalensemble mit Pfarrerin Christiane Emmert statt.

Pfarrerin Christine Heilmeier lädt die Immanuel-Nazareth-Gemeinde um 17 Uhr zur Waldweihnacht mit der Kantorei in den Prinz-Eugen-Park (Jörg-Hube-Straße 115) ein. In der Paul-Gerhardt-Kirche beginnt um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Pfarrerin Lidia Rabenstein und dem Paul-Gerhardt-Chor. Pfarrer Norbert Ellinger predigt um 11.15 Uhr in einem Gottesdienst in St. Markus. Mit Pfarrer Felix Leibrock findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Trompete in der Erlöserkirche statt.

Zur gleichen Zeit beginnt in der Christuskirche ein Gottesdienst mit dem Jugendchor mit Vikarin Johanna Rosin. Pfarrer i. R. Harald Schmied lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Projektchor in die Gustav-Adolf-Kirche.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt um 11.15 Uhr in St. Markus ein Festgottesdienst mit Stadtdekan Bernhard Liess und Mitgliedern des Markus-Chors. Pfarrer Helmut Gottschling lädt die Gemeinde St. Lukas um 10 Uhr zu einem Singgottesdienst in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein. Pfarrer Norbert Roth predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in St. Matthäus. Mit Pfarrerin Lidia Rabenstein findet in der Paul-Gerhardt-Kirche um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit der Schola Augiensis München und dem Barock-Ensemble Camerata Laim statt. Pfarrer Stefan Ammon lädt die Lätare- sowie Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Neuperlach um 16.30 Uhr zu einer Waldweihnacht am Schießplatz am Ende der Fasangartenstraße ein.

Singgottesdienste beginnen um 10 Uhr in der Erlöserkirche mit Pfarrerin Annette Schumacher und in der Olympiakirche mit Pfarrerin Dagmar Knecht. Weitere Singgottesdienste beginnen um 10.30 Uhr in der Kreuzkirche mit Pfarrer Michael Trimborn und in der Hoffnungskirche mit Pfarrerin Bettina-Maria Minth. Dekan Christoph Jahnel predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Christuskirche.