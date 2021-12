Von Franz Kotteder

Die Vermutung, es habe vor Corona an Weihnachten weitaus weniger oft Gans am festlichen Familientisch gegeben als nun, scheint nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein. Denn wer hat in den Jahren bis 2019 schon ein Feinkosthaus oder eine Gastwirtschaft seines Vertrauens damit beauftragt, am 24., 25. oder 26. Dezember ein solches Tier in gebratener Form frisch auf den Tisch zu liefern? Die Zahl, so darf man annehmen, war sehr begrenzt. Das hat sich inzwischen geändert, seitdem so viele Gastronomen Menüs to go bis hin zum Festtagsbraten anbieten.

Die Klassiker auf diesem Gebiet sind natürlich die beiden großen Feinkosthäuser der Stadt. Bei Käfer hat man wegen der großen Zahl an Vorbestellungen schon jetzt den Bestellschluss auf kommenden Mittwoch vorverlegt. Im Angebot sind eine Vielfalt von Gerichten, von der Ente für zwei (59,95 Euro) bis zur ganzen Hafermastgans für fünf (198 Euro), jeweils mit Beilagen (Feinkost Käfer, bis 15. Dezember vorbestellen oder zur Abholung, www.feinkost-kaefer.de/interaktiver-x-mas-cateringkatalog). Auch die Kollegen von Dallmayr sind im Gänsebusiness gut gebucht, geliefert wird dann im gesamten Stadtgebiet. Die niederbayerische Bauernente, die für zwei bis vier Personen reicht, kostet inklusive Beilagen 74 Euro, die Biogans für vier bis sechs Personen kommt mit allem auf 225 Euro. Die Liefertermine an Heiligabend sind bereits komplett ausgebucht, für die beiden Tage davor sind aber noch eine ganze Reihe frei (www.dallmayr-versand.de). Beide Feinkosthäuser haben auch abseits vom Geflügel noch ein breites Angebot an Festtagsmenüs.

Neben den beiden Großen gibt es freilich noch viele Restaurants, die den Braten zum Fest im Angebot haben. Das Sternerestaurant Mural in der Innenstadt hat die Ente im Dreigangmenü von zwei Personen an (139 Euro) im Angebot, die Gans von drei Personen an (237 Euro), ebenfalls mit zwei weiteren Gängen. Die bestehen in beiden Fällen aus einer getrüffelten Maronensuppe und einer Mural-Festtagstorte, Blaukraut und Kartoffelknödel sind ebenfalls inbegriffen (Mural, Hotterstraße 2, Abholung an Heiligabend 11-15 Uhr, Bestellung unter www.muralrestaurant.de). Und auch Thomas Thielemann, früher Chefkoch im Herrmannsdorfer Schweinsbräu, schiebt wieder Bio-Bauerngänse im Restaurant Ederer ins Rohr, die man dann dort nach Vorbestellung selbst abholen kann - und zwar frisch an Heiligabend oder dem ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Im Preis von 210 Euro sind auch Beilagen inbegriffen (Thielemann bei Ederer, Lindwurmstraße 48, Abholung am vereinbarten Tag von 11.30-14 Uhr, Bestellung per Mail an info@thielemann.cooking oder unter Telefon 74747928).