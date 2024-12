Auch Wolfgang Eiber wird sich an Heiligabend das Essen schmecken lassen. Der Münchner ist seit über 20 Jahren wohnungslos und macht sich viele Gedanken, über den Glauben, die Gesellschaft – und passende Geschenke für Obdachlose.

Interview von Thomas Becker

An Heiligabend lädt der Katholische Männerfürsorgeverein (kmfv) wieder Bürgerinnen und Bürger ohne eigenen Wohnraum zur Weihnachtsfeier in den Festsaal des Hofbräuhauses ein. Es gibt Rinderroulade mit Kartoffelpüree und Blaukraut, Musik der Live-Band „The Holly Rocks“ und zum Schluss ein Geschenk für jeden. 600 Gäste werden erwartet, darunter Weihbischof Wolfgang Bischof – und Wolfgang Eiber. Der 70-Jährige hat beim bayerischen Staatsschauspiel sowie bei Konzerten und Großveranstaltungen im Olympiapark und im Deutschen Museum gearbeitet, ist seit dem Jahr 2000 wohnungslos und hat seit gut eineinhalb Jahren im Haus an der Kyreinstraße des Männerfürsorgevereins ein Zimmer.