Es ist ein typisches Phänomen dieser Jahreszeit: Der Adventskranz, der Christbaum, die Weihnachtsdeko brennt! Nach einem Fall in Kirchtrudering sieht sich die Polizei wieder einmal veranlasst, darauf hinzuweisen, brennende Kerzen nicht aus dem Blick zu lassen. Bei einem älteren Ehepaar in Kirchtrudering waren es Teelichter, die es auf der Terrasse ihrer Doppelhaushälfte vergessen hatte; sie genügten, um die dort installierte Dekoration in Brand zu setzen. Als das Feuer auf den Trennzaun zum Nachbarn übergriff, verständigte der die Feuerwehr und die Polizei. Bis die eintrafen, hatte der Mann die Flammen mittels eines Feuerlöschers schon selbst erstickt; die Feuerwehrleute stellten nur noch Glutnester fest. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.