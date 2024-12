Interview von Michael Zirnstein

Er kann Weinflaschen aus dem Nichts erscheinen lassen, aber auch sonst scheint der Zauberclown Daniel der ideale Gastgeber zu sein. Schon weil er in viele Rollen schlüpfen kann: Mal verbreitet er als Conferencier Daniello bei Dinnershows beste Laune, mal als schusseliger Assistent oder Koch, mal als Kinderunterhalter Herr Wolke. Sven Pawlitschko hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt, vom Cirque du Soleil wechselte er in die Gastrotainment-Ursuppe „Pomp Duck & Circumstance“. Derzeit baut er in München sein eigenes Spiegelzelt „Hullis“ als „Tempel der High-End-Gastgeber-Haltung“ auf. Wie man Gäste glücklich macht und dabei sich selbst, vermittelt Daniello auch in seiner Gastgeber-Trainingsagentur Hullimogulli. Welche Tipps hat er, wie die eigene private Weihnachtsfeier oder Silvesterparty zum rauschenden Fest wird?