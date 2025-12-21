Torsten Resack, 42, will am 24. Dezember Menschen zusammenbringen, die an dem Abend sonst alleine wären. Vor allem Trauernde möchte der ehemalige evangelische Pastor der Badischen Landeskirche ansprechen, „gemeinsam nicht einsam“ Weihnachten zu verbringen. In Pfarrer Micha Boerschmann von der Lutherkirche in München-Giesing hat er einen Verbündeten gefunden, der in seiner Gemeinde Räume dafür zur Verfügung stellt. Die Konfession spiele keine Rolle, betont Resack. Wer von 14.30 bis etwa 23 Uhr mitfeiern möchte, muss sich bis Montagabend, 22. Dezember, anmelden, mit einer E-Mail unter torsten.resack@gmail.com oder telefonisch/per Whatsapp unter 0157/38099275.