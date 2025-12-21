Torsten Resack, 42, will am 24. Dezember Menschen zusammenbringen, die an dem Abend sonst alleine wäre. Vor allem Trauernde möchte der ehemalige evangelische Pastor der Badischen Landeskirche ansprechen, „gemeinsam nicht einsam“ Weihnachten zu verbringen. In Pfarrer Micha Boerschmann von der Lutherkirche in München -Giesing hat er einen Verbündeten gefunden, der in seiner Gemeinde Räume dafür zur Verfügung stellt. Die Konfession spiele keine Rolle, betont Resack. Wer von 14.30 bis etwa 23 Uhr mitfeiern möchte, muss sich bis Montagabend, 22. Dezember, anmelden, mit einer E-Mail unter torsten.resack@gmail.com oder telefonisch/per Whatsapp unter 0157/38099275.

Herr Resack, Weihnachten kann für alleinlebende Menschen die Hölle sein. Kennen Sie das?

Torsten Resack: Der Fokus liegt an den Weihnachtstagen meist auf der Familie, Freunde sind in dieser Zeit oft verplant oder verreist. Ich habe in München auch keine Angehörigen, ich komme aus der Nähe von Freiburg. Vor fünf Jahren ist meine Mutter gestorben und mein Vater feiert mit der Familie seiner neuen Partnerin. Das ist völlig in Ordnung für mich. Ich bin kein einsamer Mensch, aber wenn man keine Familie um sich hat, dann können die Weihnachtsfeiertage sehr lang werden. Ich weiß, dass es vielen so geht.

Torsten Resack will Menschen am Heiligen Abend zusammenbringen, die sonst alleine wären. (Foto: Florian Peljak)

Warum sprechen Sie mit Ihrem Angebot vor allem Trauernde an?

Das hat einen familiären Hintergrund. Mein Onkel, der Mann meiner Patentante aus Lübeck, ist in diesem Frühjahr völlig überraschend gestorben. Wenn der Herzensmensch geht, ist das unfassbar hart. Und besonders hart an Heiligabend – gerade das erste oder zweite Mal ohne den geliebten Menschen. Man will auch nicht die traditionellen Abläufe der Kinder stören oder das fünfte Rad am Wagen sein. So brachte meine Tante mich auf die Idee, einen richtig schönen, festlichen Abend für Trauernde wie sie zu organisieren.

Können Sie Trauer und Traurigkeit gut aushalten?

Als Pfarrer habe ich viele Beerdigungen erlebt und Menschen in ihrer Trauer begleitet. Das empfand ich als eine sehr wichtige, tiefgehende Aufgabe. Ich kann gut mit Menschen lachen und weinen. Ich werde an dem 24. auch ein kleines Trauerritual anbieten.

Dürfen nur diejenigen kommen, die vor Kurzem einen nahestehenden Menschen verloren haben?

Selbstverständlich sind alle alleinstehenden Menschen willkommen. Ich denke aber auch an jene, denen vielleicht der Hund oder die Katze gestorben ist, oder die ihre Kinder oder Eltern vermissen, weil sie weit entfernt wohnen. Ich fände es sehr schön, wenn eine gemischte Gruppe zusammenkommt mit jüngeren und älteren Leuten. An Weihnachten wird es oft emotional. Eine Gemeinschaft kann Stimmungen auffangen und verändern. Der Abend soll nicht schwermütig werden, im Gegenteil.

Plätzchen essen, Punsch trinken, gemeinsam kochen?

Genau. Im Gemeindehaus der Lutherkirche gibt es eine super ausgestattete Küche, da lässt es sich gut zusammen schnippeln. Was es gibt, weiß ich noch nicht genau. 25 Euro pro Person, mehr soll der Abend nicht kosten. Ich stelle mir aber ein festliches Essen mit mehreren Gängen vor, vielleicht eine Gans oder Ente mit Semmelknödel und Blaukraut. Eine Variante für Vegetarier kann es natürlich auch geben. Es ist der wichtigste Abend im Jahr, das möchte ich feiern.

Der wichtigste Abend?

Ich kenne das so von zu Hause, Heiligabend war bei uns, als meine Mutter noch lebte, wichtiger als Geburtstag oder Silvester. Es ist schön, diesen Tag in Gemeinschaft zu zelebrieren, über Erinnerungen aus der Kindheit zu sprechen, sich auszutauschen, sich wohlzufühlen. Und ja, wir feiern die Geburt Jesu, aber man muss nicht gläubig sein, um einen schönen Abend zu haben.

Alle Leute kann Ihr Angebot nicht erreichen. Was raten Sie Menschen, die Weihnachten dann doch alleine sind?

Sich vielleicht noch spontan mit anderen Leuten zusammenzuschließen. Wenn das nicht geht, sollte man es sich so gemütlich und schön wie möglich machen, etwas kochen, den Tisch schön decken, in Ruhe essen und danach einen Lieblingsfilm anschauen.