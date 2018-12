19. Dezember 2018, 18:20 Uhr Pflege Gesundheitsrisiko Weihnachten

"Zwischen Weihnachten und Dreikönig steigt in fast allen westlichen Ländern die Todesrate an - Infarkte, Vergiftungen, Unfälle, auch Suizide", meint der Pfleger Bernd Reuschenbach.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Geschenke, heißt es. Weihnachten ist die Zeit der Herzinfarkte, sagt der Krankenpfleger, Psychologe und Professor Bernd Reuschenbach.

Von Martina Scherf

Weihnachten ist das Fest der Liebe, sagt die Kirche. Weihnachten ist zum Schenken da, sagt die Werbung. Weihnachten ist die Zeit der Herzinfarkte, sagt Bernd Reuschenbach. Der Psychologe sitzt in seinem Büro an der Katholischen Stiftungshochschule in Haidhausen und bereitet seine eher heitere Vorlesung über den Christmas-Effekt in der Medizin vor. Da gibt es allerhand Bemerkenswertes zu berichten.

"Weihnachtsgans, Plätzchen, Stress, hohe Erwartungen und tiefe Enttäuschungen, all das ist nicht gut fürs Herz", sagt der Professor, 49, und klappt ...