Von Joachim Mölter

Es sind höchst turbulente Zeiten gerade, Dinge überschlagen sich, Ereignisse überholen sich, die Menschen kommen gar nicht mehr mit. Man spürt diese atemlose Schnelllebigkeit zum Beispiel daran, dass die künftigen Regierungsparteien in diesen Tagen überlegen, wie sie in vier Wochen jene Impfpflicht einführen, die sie vor einem Monat noch kategorisch ausgeschlossen haben. Oder daran, dass der Fußball-Drittligist TSV 1860 panisch seinen Kapitän über Bord wirft, weil der Kurs aktuell um 180 Grad abweicht vom zu Saisonbeginn avisierten Ziel Aufstieg. War wohl wieder mal zu optimistisch.

Und damit zu einer Studie der privaten Hochschule FOM, welche allerlei frohe Botschaften für die Weihnachtszeit bereit gehalten hat - bis sie von den sich überschlagenden Dingen und Ereignissen überholt und überrollt wurde. Seit zehn Jahren forscht die FOM zum Konsumverhalten vor Weihnachten und zum Stimmungsbild am Jahresende, und in diesem Jahr sind die Ergebnisse wieder mal recht optimistisch ausgefallen.

In dem FOM-Bericht heißt es, die Münchnerinnen und Münchner wollten in diesem Jahr mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben als je zuvor: im Durchschnitt der Befragten 584 Euro. Das sind etwa 80 Euro mehr im Vergleich zu 2019 und 2020. Und es sind rund 60 Euro mehr als der Bundesdurchschnitt! Dazu kommen große Erwartungen: 88 Prozent der Befragten freuten sich auf die Feiertage, und dass die stressig werden, befürchteten bloß ein Viertel. Auch schön für den hiesigen Einzelhandel: Eine Zwei-Drittel-Mehrheit plante, in den Läden zu shoppen, nicht mehr online.

Dummerweise fanden die Umfragen zwischen Mitte September und Anfang November statt, zu einer Zeit also, als nur noch von Lockerungen der Corona-Maßnahmen die Rede war und die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie wuchs. Und veröffentlicht wurden die Ergebnisse Mitte November, als sich die vierte Infektionswelle gerade erst aufbaute. Eine stichprobenartige Untersuchung dieser Zeitung ergab am vorigen Wochenende, dass sich die Stimmung schon wieder gedreht hat, um fast 180 Grad: 40 Prozent weniger Einkäufe in der Fußgängerzone, von Geschenkefieber keine Spur, Shopping-Frust allerorten.

Was bleibt jetzt als Erkenntnis aus der Weihnachtsstudie der FOM? Die Zeiten ändern sich so schnell, der Mensch hat keine Muße mehr, Vorfreude zu hegen, geschweige denn, zur Ruhe zu kommen und durchzuschnaufen. Atemlosigkeit allüberall.