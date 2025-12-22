Im Winter 1945 ist der Zweite Weltkrieg gerade erst ein paar Monate vorbei, dessen Auswirkungen in München überall noch zu sehen und zu spüren. Zahlreiche Gebäude und Verkehrswege sind durch Bombardierungen zerstört. Allein die Schuttbeseitigung werde 52 Millionen Mark kosten, schätzt die Stadt, der Wiederaufbau insgesamt 1,5 Milliarden.
München nach dem Zweiten WeltkriegDas erste Weihnachten ohne Angst vor Bomben
Die Kirchen verzeichnen „Massenbesuch“, Tausende Christbäume werden verkauft und das US-Militär spricht versöhnliche Worte: 1945 erlebt die Stadt das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg. Eindrücke aus dieser Zeit.
