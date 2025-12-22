Zum Hauptinhalt springen

München nach dem Zweiten WeltkriegDas erste Weihnachten ohne Angst vor Bomben

Lesezeit: 3 Min.

Beim ersten Nachkriegsweihnachten lag München vielerorts noch in Trümmern. Doch Bomben mussten die Menschen nicht mehr fürchten.
Beim ersten Nachkriegsweihnachten lag München vielerorts noch in Trümmern. Doch Bomben mussten die Menschen nicht mehr fürchten. (Foto: Fritz Neuwirth)

Die Kirchen verzeichnen „Massenbesuch“, Tausende Christbäume werden verkauft und das US-Militär spricht versöhnliche Worte: 1945 erlebt die Stadt das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg. Eindrücke aus dieser Zeit.

Von Barbara Galaktionow

Im Winter 1945 ist der Zweite Weltkrieg gerade erst ein paar Monate vorbei, dessen Auswirkungen in München überall noch zu sehen und zu spüren. Zahlreiche Gebäude und Verkehrswege sind durch Bombardierungen zerstört. Allein die Schuttbeseitigung werde 52 Millionen Mark kosten, schätzt die Stadt, der Wiederaufbau insgesamt 1,5 Milliarden.

