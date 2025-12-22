Im Winter 1945 ist der Zweite Weltkrieg gerade erst ein paar Monate vorbei, dessen Auswirkungen in München überall noch zu sehen und zu spüren. Zahlreiche Gebäude und Verkehrswege sind durch Bombardierungen zerstört. Allein die Schuttbeseitigung werde 52 Millionen Mark kosten, schätzt die Stadt, der Wiederaufbau insgesamt 1,5 Milliarden.