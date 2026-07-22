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Freiwilliger Wehrdienst„Ich würde tendenziell eher verweigern“: Wie junge Menschen mit der Wehrpflicht ringen

Lesezeit: 6 Min.

Einrücken oder nicht? Von der Frage, ob sie Wehrdienst leisten sollen und wollen, fühlen sich viele junge Menschen überfordert.
Einrücken oder nicht? Von der Frage, ob sie Wehrdienst leisten sollen und wollen, fühlen sich viele junge Menschen überfordert. Rüdiger Wölk/Imago

Wer 18 wird, bekommt wieder Post von der Bundeswehr – mit der Frage: Wie willst du’s mit dem Wehrdienst halten? Über eine Gewissensentscheidung, die Aufstockung evangelischer Beratungsstellen, und welche Rolle für junge Christen das fünfte Gebot spielt: „Du sollst nicht töten.“

Von Andrea Schlaier

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Dafür, dass Kilian Oberdorf knapp zwei Jahre zu jung ist, um von der Bundeswehr Post zu bekommen, weiß der Gymnasiast erstaunlich genau, wie er auf so ein Schreiben reagieren würde. Auf die Frage also, ob er theoretisch einsatzbereit wäre für Deutschland, als Soldat.  „Grundsätzlich ist eine Wehrpflicht für mich gar nicht so sinnlos“, sagt der 16-Jährige. „Ich denke da erst mal nicht an das Gewaltthema, sondern, dass da auch Werte fürs spätere Leben wie Disziplin und Zielstrebigkeit vermittelt werden.“

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