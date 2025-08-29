Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen?

Von Linus Freymark, Joachim Mölter, Johann Posch, Toke Reimer und Martina Scherf

Würde Noah zur Bundeswehr gehen? Der 16-Jährige muss nicht lange überlegen. „Unser Land verteidigt sich nicht von alleine“, sagt er: „Es braucht jemanden, der es schützt.“ Auch für Max, ebenfalls 16, ist es denkbar, zur Bundeswehr zu gehen. „Ich könnte mir schon vorstellen, Wehrdienst zu leisten“, meint er. Einer seiner Freunde sei bei der Armee, deshalb habe er bereits vor der Debatte um das neue Gesetz mit dem Gedanken gespielt, zu den Streitkräften zu gehen.