Junge Menschen zur Wehrdienst-Debatte„Unser Land verteidigt sich nicht von alleine“

Die Bundeswehr will aufrüsten – und braucht dafür Personal. Durch den Wehrdienst sollen zusätzliche Soldaten gewonnen werden.
Die Bundeswehr will aufrüsten – und braucht dafür Personal. Durch den Wehrdienst sollen zusätzliche Soldaten gewonnen werden.

Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen?

Von Linus Freymark, Joachim Mölter, Johann Posch, Toke Reimer und Martina Scherf

Würde Noah zur Bundeswehr gehen? Der 16-Jährige muss nicht lange überlegen. „Unser Land verteidigt sich nicht von alleine“, sagt er: „Es braucht jemanden, der es schützt.“ Auch für Max, ebenfalls 16, ist es denkbar, zur Bundeswehr zu gehen. „Ich könnte mir schon vorstellen, Wehrdienst zu leisten“, meint er. Einer seiner Freunde sei bei der Armee, deshalb habe er bereits vor der Debatte um das neue Gesetz mit dem Gedanken gespielt, zu den Streitkräften zu gehen.

Bundeskabinett
:Der neue Wehrdienst und die Rückkehr der Musterung

Das Bundeskabinett hat den neuen Wehrdienst beschlossen, um mehr Soldaten und Reservisten zur Abschreckung Russlands zu gewinnen. Was geplant ist, welche Jahrgänge das betrifft, wie hoch der Sold ist – und warum Dänemark zum Vorbild werden kann.

Von Georg Ismar

