Auf der Linie der U1 fahren zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz an fünf aufeinanderfolgenden Abenden keine U-Bahnen. Von Sonntag, 3. November, bis einschließlich Donnerstag, 7. November, fahren stattdessen jeweils ab etwa 22.30 Uhr Busse, weil die Gleise gewartet werden müssen. Die letzten durchgehenden Züge fahren um 22.20 Uhr am Kolumbusplatz beziehungsweise um 22.24 Uhr am Mangfallplatz. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen als üblich. In die Ersatzbussen dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden.