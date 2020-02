Erst verlor ein 33-jähriger Münchner in der Nacht zum Dienstag eine Wette - dann lief er auch noch der Polizei in die Arme. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert. Der Mann war am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt unterwegs - allerdings im Adamskostüm, also (fast) nackt. Er trug lediglich Mütze, Schuhe und Rucksack. Ob er in dem Aufzug bis zum Tanz der Marktweiber ausharren wollte, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass die Polizisten den Flitzer mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige ausstatteten.

© SZ vom 26.02.2020 / bm Feedback