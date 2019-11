Wegen einer Kanalsanierung in der Corneliusstraße kommt es in der Nacht von Mittwoch, 20. November, auf Donnerstag, 21. November, zu Einschränkungen auf den Tramlinien 16 und 17 sowie bei der Nachtlinie N17. Von etwa 21 Uhr an bis voraussichtlich 5 Uhr können die genannten Linien nicht durch die Müllerstraße fahren und verkehren daher zwischen Stachus und Maxmonument auf dem Linienweg der Tram 19/21 in der Maximilianstraße, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt. Die Linie 16 fährt demnach von der Haltestelle Maxmonument ihren gewohnten Linienweg weiter Richtung Effnerplatz. Die Linie 17 fährt über den Mariannenplatz zum Isartor und wechselt dort auf ihren gewohnten Linienweg in Richtung St. Emmeram. Beide Linien beginnen und enden in der Innenstadt an der Haltestelle Hauptbahnhof. Es entfallen dadurch die Haltestellen zwischen Karlsplatz, Sendlinger Tor und Reichenbachplatz. Auch die Nachtlinie N17 verkehrt zwischen Isartor und Stachus über den Weg der Linien 19/21 in der Maximilianstraße.