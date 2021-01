In Pflegeheimen, so haben Untersuchungen ergeben, ist die Corona-Sterblichkeit besonders hoch. SZ-Leser fordern konsequenteres Gegensteuern.

"Jeder zweite Corona-Tote lebte im Heim" vom 26. Januar:

Besucher-Sammeltest

Aus Fehlern kann man nur lernen, wenn man diese auch zugibt. Dass Covid-19-Infektionen in Pflegeeinrichtungen explosionsartig einschlagen und dort verheerende Katastrophen anrichten, ist seit Bergamo bekannt und mittlerweile medizinisches Standardwissen. Auch die mittlerweile erfolgte Erhöhung auf drei Schnelltests pro Woche für das Pflegepersonal ist immer noch zu wenig: Jeder, der eine Pflegeeinrichtung betritt, müsste zwingend schnell-getestet werden. Auch hier kann man aus dem Ausland lernen: In China hat man in Altenpflegeeinrichtungen ein Schnelltest-Set für bis zu 25 Personen benutzt, die sich je ein Teststäbchen tief in den Rachen und die Nase gesteckt haben und dieses dann in ein Probefläschchen eluiert haben (Pooltest oder Sammel-Schnelltest). Nach 15 Minuten weiß man dann bei negativem Pooltest ziemlich sicher, dass von diesen mit einem Testset kostengünstig getesteten Betretern der Pflegeeinrichtung im Moment keine allzu große Gefahr ausgeht. Das Personal kann dies bei Schichtübergabe machen. Besucher lässt man nach dem Test zunächst in einem separaten Raum Platz nehmen und schickt alle zum PCR-Test wenn der Test positiv ist. Oder man lässt sie bei negativem Sammel-Schnelltest nach 15 Minuten zu ihren Angehörigen. Diese Methode ist allemal sicherer, als gar nichts zu machen und den durchaus ernst zu nehmenden Personalnotstand für die immer noch mangelhafte Schnelltestung verantwortlich zu machen. Falsch und gefährlich ist nur, wenn die politisch Verantwortlichen bei der Bewältigung der Coronakrise aus Scham durch fehlende Selbstkritik ihre Fehlentscheidungen totschweigen. Aber das wird uns ja leider im Moment nach den Verfehlungen zum Schutz der vulnerablen Gruppen in der Pflege auch bei der Impfstoff-Beschaffung im Rahmen des europäischen Gedankens demonstriert. Dr. Matthias Schröder, Grünwald

Nicht Geimpfte als Risiko

Die Behandlung der Heime durch die Politik wird im Artikel sehr zutreffend beschrieben. Die fehlenden Schutzmaßnahmen waren während der ersten Welle 2020 schon verheerend. Ein Glück, wenn ein Familienangehöriger in einem Heim lebte, was damals (noch) nicht betroffen war. Aber auch ohne Corona trafen die wochenlang fehlenden Besuche die Psyche hart. Ein Kollateralschaden, den man leider erst spät erkannte.

Es ist nur zu verständlich, dass nun die Hoffnung der Menschen in den Heimen auf Impfungen ruht. 62 Prozent wurden erstgeimpft - was aber ist mit den verbleibenden 38 Prozent? Sind das alles Impfverweigerer?

Ein großer Teil der Bewohner, die nicht geimpft wurden, sind Heimbewohner, die zuvor an Covid-19 erkrankt waren (wie unsere Familienangehörige). Diese werden vorerst nicht geimpft. Darüber entscheiden unabhängig von den Heimen und deren Ärzten die jeweiligen Impfzentren, obwohl auf dem Anmeldebogen sogar für Erkrankte eine Impfung empfohlen wird. Natürlich ist diese höchst bedauerliche Nicht-Impfung eines nicht zu unterschätzenden Anteils der Heimbewohner dem trotz vollmundiger Worte der Politik schlicht und einfach mangelnden Impfstoff geschuldet. Dabei übersieht man jedoch, dass nicht jeder an Corona erkrankte Heimbewohner ausreichend Antikörper gebildet hat. Das wird aber nicht überprüft. Somit könnte durch diese große Gruppe der Nichtgeimpften eine neue, zusätzliche Gefahr für die Heimbewohner entstehen. Im Fall unserer Familienangehörigen wurden keine Antikörper gebildet. Somit besteht wegen nicht erfolgter Impfung für an Covid-19 vorerkrankte Risikopatienten ein erheblich verstärktes Risiko - vor allem in Hinblick auf die auftretenden Virus-Mutationen. Hier muss dringend eine baldige Impfung entsprechend den von der Politik formulierten Zielen erfolgen, um schwere Erkrankungen und gegebenenfalls weitere Tote zu vermeiden! Frank Becker-Nickels, München