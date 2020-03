Die Corona-Pandemie ist erneut als Vorwand für rassistische Beleidigungen genutzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, pöbelten zwei Junge Männer am Montagabend in einem Regionalzug aus Dachau eine 19-jährige Münchnerin und einen 20 Jahre alten Münchner an. Sie stammt aus dem arabischen Raum, er ist schwarz. Die Pöbler machten sie für die Ausbreitung des Virus verantwortlich und forderten, alle Schwarzen und Flüchtlinge zu töten. Die beiden erstatteten Anzeige bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die konnte wenig später einen 24-jährigen und einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Das Kommissariat für Rechtsextremismus ermittelt.