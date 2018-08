29. August 2018, 18:56 Uhr Wegen Bauarbeiten U 3 und U 6 fahren nur eingeschränkt

Pendler müssen sich vom kommenden Sonntag an erneut auf Einschränkungen im U-Bahn-Betrieb einstellen. Wegen Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor ist die U 3 zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz sowie die U 6 zwischen Odeonsplatz und Implerstraße von Sonntag bis Donnerstag von 23 Uhr an unterbrochen. Die Züge der U 3 verkehren dann nur zwischen Moosach und Münchner Freiheit sowie zwischen Goetheplatz und Fürstenried West, die der U 6 lediglich zwischen Garching-Forschungszentrum und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern. Zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt, Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen.